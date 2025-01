Descongelar carne en la nevera: el truco del carnicero para que quede como servida en el restaurante (y no vale un día)

La carne es un elemento esencial en la dieta, si bien cada vez proliferan más los colectivos que piden la erradicación de su consumo y, más aún, cuando surgen algunos estudios u organismos oficiales, como la Organización Mundial de la Salud, que alertan sobre los peligros que tiene para la salud la ingesta excesiva de determinados tipos de carne.

No obstante, son muchos los españoles que siguen prefiriendo este alimento al pescado, muestra de ello son los estudios que aseguran que España es el décimo país del mundo en el que más carne se consume por persona, situándose la ingesta anual en los 2.300 millones de kilos.

El conocido tiktoter elcarnicerotiktoker, da,a través de su cuenta, diferentes consejos para lograr congelar y descongelar la carne en las condiciones más óptimas.

En ocasiones, tenemos la sensación de conocer a la perfección nuestra cocina y los electrodomésticos que tenemos en ella y utilizamos cada día. Pero, la realidad muchas veces nos demuestra que no utilizamos todo lo bien que deberíamos algunos aparatos y que podríamos sacar mayos partido de ello. Uno de esos electrodomésticos con el que solemos cometer errores es el congelador, un aparato que debido al actual ritmo de la sociedad se ha vuelto indispensable en nuestros hogares. Y es que, no son muchos los ciudadanos que disponen del tiempo suficiente como para comprar productos frescos todas las mañanas y preparar la comida cada día. Es por ello que el congelador se vuelve nuestro gran aliado a la hora de prolongar la vida de los alimentos o los platos ya cocinados. Sin embargo, que hoy en día sea una herramienta muy utilizada no significa que lo empleemos de manera adecuada. De hecho, se siguen cometiendo varios errores que nos impiden disfrutar de los alimentos en las mejores condiciones.

Uno de los errores que mucha gente comete es pensar que los productos que congelamos duran para siempre. Nada más lejos de la realidad, los alimentos no aguantan en buen estado años y aunque se prolonga, también tienen una fecha de caducidad. Con el paso del tiempo, su textura y sabor se ven afectados, por lo que es mejor calcular bien la cantidad que congelamos para que no permanezcan demasiado tiempo en el congelador.

Jota Caral / TikTok @elcarnicerotiktoker

Elcarnicerotiktoker, a través de su cuenta de TikTok muestra diferentes consejos para descongelar la carne de la mejor manera posible y que parezcaa que está recién cortada en nuestro plato.

Por ejemplo, con un chuletón, lo tienes que descongelar dos días antes de comerlo. Lo metes en la nevera el jueves en caso de que quieras comerlo en sábado.

Con la presa ibérica, el experto recomienda descongelarlo tres días antes de su consumo. Nuevamente, si lo vamos a comer un sábado, lo ideal es sacarlo del congelador el miércoles y dejarlo en la nevera hasta el día de consumo.

En cuanto a las hamburguesas de carnicería, la recomendación de elcarnicerotiktoker es descongelarlas el día antes.