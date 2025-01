Despedida de Paz Herrera de El Cazador: "Estarte agradecido"

Paz Herrera es historia de los concursos en nuestro país. La cazadora hizo historia en Pasapalabra tras conquistar el bote en el año 2014. La arquitecta cántabra se corona como la reina de ‘Pasapalabra’ tras lograr el bote de 1,28 millones de euros (como recientemente ha hecho Óscar), rompiendo el récord de permanencia en este concurso televisivo. Paz consiguió completar el rosco tras 136 programas, repartidos en dos tandas (54 y 87 ediciones). En su primera participación, no logró romper la hucha, pero finalmente pudo llevarse el premio y es la mujer que ha ganado una cuantía más alta en un concurso.

Pero, no es oro todo lo que reluce: Paz tuvo que entregar 700 000 euros a Hacienda. "Todavía pienso que hasta en eso soy pánfila, ganar el bote el año que más se pagaba en impuestos", reconoce, a través de su cuenta de Twitter. Cuando ganó estaba en paro y dijo que el premio le sirvió para recuperar su vida previa a la crisis. Pero esta concursante tan querida y admirada hizo su primera aparición en 'Saber y ganar' en el año 1997: estuvo 54 programas y se llevó más de 62 000 euros para su bolsillo.

Benito Domínguez / Manuel Riu

Ahora, dice que El Cazador es un reto al que tiene que enfrentarse cada día y que tiene que seguir formándose para dar la talla. "Ni cuando estaba en 'Pasapalabra' estudié yo tanto como ahora, porque siento la responsabilidad de no quedar mal, de no dejar mal al programa. Continuamente estoy viendo cosas que no sé y apuntándolas porque tengo que esforzarme más", afirma. Sin embargo, no se pasa el día hincando codos y entre los hobbies de Paz destacan la pintura, el senderismo, el esquí, la fotografía… Su actividad es frenética y muestra de ello es la publicación de su libro 'Cuentos de María y Lucero'. Su constancia y su instinto de superación hacen que sea una concursante prácticamente invencible y una de las más temibles.

Paz es una de las cazadoras preferidas por el público. Así lo cuentan los participantes a menudo cuando el presentador ,Rodrigoo Vázquez, les pregunta a quién les gustaría medirse. La profesora es un hueso duro de roer y les pone las cosas bastantes complicadas a los concursantes.

Sin embargo, en una de las últimas entregas, un desliz ha sorprendido a los aspirantes. Había que terminar la frase de la letra de "Agradecido", de Rosendo Mercado.

""Déjame que pose para ti, eres tú mi artista preferido, déjame tenerte junto a mí, prometo..."

A Estar siempre contigo

B Sentirme bendecido

C Estarte agradecido

El concursante marcaba la respuesta correcta, la "c", mientras que Paz se había decantado, erróneamente, por la "b", Sentirme bendecido".