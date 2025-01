El exmarido de Anabel Pantoja reaparece con este inesperado mensaje para la influencer en su momento más difícil: "Están solos"

Preocupación por el estado de salud de la hija recién nacida de Anabel Pantoja. Todas las alarmas saltaban el pasado viernes 10 cuando los seguidores de la influencer se percataban de que la sobrina de la tonadillera no había publicado contenidos en sus redes en toda la mañana, un moviemiento que alertó a su comunidad por lo activa que es la de Triana en Instagram.

Rápidamente se desplazaban hasta la isla gran parte del clan Pantoja como su tía Isabel y su tío Agustín o sus primos Kiko Rivera e Isa Pantoja. Algo que evidenciaba la gravedad de la situación de la pequeña, cuyos detalles sobre la patología o problema de salud yAhora, que han provocado su ingreso hospitalario aún se desconocen.

Belén Esteban ha sido una de las grandes amigas de la influencer que no ha dudado en coger una avión y plantarse en las islas para arropar a Anabel. Ahora, con la colaboradora ya de vuelta en Madrid, las cámaras se han acercado hasta su domicilio para preguntar por la última hora de la pequeña. Y ante las insistentes preguntas de los reporteros, a la televisiva se le escapaba este significativo gesto sobre cómo se encuentra la pequeña Alma.

Pero no solo la colaboradora ha querido arropar a la pareja en sus momentos más complicados, Omar Sánchez, exmarido de la influencer también ha querido lanzar un mensaje de apoyo a Anabel y David.

Inesperado mensaje

Su expareja y también exmarido, Omar Sánchez, no ha dudado en apoyar a Anabel. Es consciente del miedo y la angustia a la que ha hecho frente desde que ingresaran a su hija de urgencia en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantilde Gran Canaria el pasado 9 de enero. Por ello, ha querido mandarle un mensaje que no hace más que confirmar los buenos deseos que tiene hacia Anabel, con la que tuvo una intensa relación de más de tres años y medio y de la que se separó a comienzos de 2022.

Si bien no siempre han conseguido entenderse, ha habido otros momentos en los que sí. Especialmente en los malos, donde han querido estar junto al otro, aunque fuera desde la distancia. Esta vez no iba a ser menos. Omar Sánchez, al igual que otros muchos amigos y famosos, se ha volcado en Anabel Pantoja en el que es el momento más complicado de su vida. "No están solos, todo saldrá bien. Mucho ánimo y fuerza, a seguir luchando", escribe junto a dos emojis que resumen a la perfección lo que él y otras personas sienten ante este momento.