Una famosa tiktoker advierte sobre lo que le ocurrió tras recibir un tratamiento con ácido hialurónico: "Fui a una clínica que luego desapareció"

Las consecuencias de un mal tratamiento estético pueden ser fatales, de ahí la importante de contar con información previa. Y si no que se lo digan a la tiktoker Sandra González quien ha querido compartir lo que le ocurrió tras recibir un tratamiento con ácido hialurónico: "Fui a una clínica que luego desapareció".

En el vídeo que colgó en su perfil en Tik Tok, la joven aparece con los labios visiblemente hinchados y cuenta que "con 18 años fui a una clínica que luego desapareció, rarete ya, y a día de hoy con 23 he ido a deshacérmelos por segunda vez y, efectivamente, me da alergia".

Ya en su perfil de Instagram, Sandra cuenta que para eliminar el ácido hialurónico está utilizando hialuronidasa, que se aplica para disolver el material inyectado. Una sustancia que hace que la zona donde se ha aplicado se hinche, pero como Sandra tiene alergia, pues esto "se multiplica por mil".

Comentarios negativos

Por cierto, que también asegura que ha recibido muchos comentarios negativos tras subir el vídeo a Tik Tok, "te va a dar cáncer, me dijo una", señalando que muchos no entendieron que no se había pinchado los labios, sino que lo que buscaba era lo contrario.