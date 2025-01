Ni que fuéramos desvela una nueva polémica por plagio con Ágatha Ruiz de la Prada

Con la polémica por sus declaraciones en Fiesta, el programa de Emma García, aún caliente, Ágatha Ruiz de la Prada se ha metido en una polémica más, esta vez por plagio, tal y como contaron en Ni que fuéramos.

Pero no es que hayan acusado a la diseñadora por plagio, sino que ha sido ella misma la que ha denunciado a otro enviándole un burofax al estilista Manuel Zamorano. Fue Belén Esteban la que desveló lo ocurrido, ya que se lo contó el mismo estilista.

¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que el estilista ha diseñado unas camisetas con un corazoncito de metracrilato y la diseñadora considera que es un plagio del corazón que ella tiene registrado.

Ni que fuéramos envió a Marta Riesco hasta el centro del estilista para recoger su testimonio, quien explicó que ya había puesto el caso en manos de su abogado y que se había resuelto satisfactoriamente porque no había tal plagio, ya que como explicó, él dibujó ese corazón y encargó las piezas de metracrilato.

Además, comentó que lo suyo es casi una minicolección para sus clientes, nada que ver con lo que hace Ágatha Ruiz de la Prada.

Polémica Fiesta

Ágatha Ruiz de la Prada causó controversia durante su participación en Fiesta, el programa de Telecinco presentado por Emma García, al afirmar que vivía "como una gitana". Esta declaración generó una ola de críticas, entre ellas la de Lolita, quien no dudó en censurar las palabras de la diseñadora. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando el novio de Ágatha, José Manuel Díaz-Patón, intervino para defenderla, avivando aún más la polémica.

La tensión entre Ágatha y Lolita se intensificó cuando el abogado de 66 años atacó a la cantante por, según él, intentar ganar notoriedad a costa de su novia. Pero Lolita no fue la única en expresar su desacuerdo. Otros artistas, como Miguel Poveda y Pitingo, también se sumaron a las críticas hacia Ágatha por su comentario.

José Manuel Díaz-Patón, en declaraciones a Europa Press, intentó justificar la intervención de su novia, asegurando que ella lo había hecho "sin intención" y destacando que tiene muchos amigos gitanos. Además, expresó que no veía necesario que Ágatha pidiera disculpas, ya que consideraba que no había dicho nada tan grave. Sin embargo, estos comentarios también fueron analizados en el programa Ni que fuéramos, donde se opinó que las declaraciones del abogado no habían sido de ayuda para la diseñadora.

Por otro lado, el abogado también aprovechó para criticar la censura que había recibido la expresión "como una gitana". "¿Entonces no podemos hablar de los bomberos, de los africanos, de los suecos, de los médicos? ¿Acaso ya no se pueden contar chistes de nada?", se preguntó, haciendo referencia a lo que él considera una exageración de la "nueva ola" de corrección política. Según él, algunas personas han aprovechado esta situación para sacar provecho.

"Famosa antes de nacer"

En cuanto a Lolita, en Ni que fuéramos se destacó que, en realidad, "Lolita ya era famosa antes de nacer", lo que añadió más tensión a la disputa.