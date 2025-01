La Guardia Civil, muy clara con su alerta máxima: "Cuanto antes se denuncie, mejor"

Las desaparaciones de familiares o conocidos suponen un drama y un tiempo de nerviosismo hasta que los autoridades nos da la respuesta final. Desde el ministerio del Interior aseguran que te cuentras ante un hecho que esté relacionado con la desaparición de un familiar o una persona cercana o un conocido, debes denunciarlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo antes posible.

Sin embargo, antes de presentar la denuncia, una vez que tenga conocimiento de la desaparición, deberías realizar una primera búsqueda en el domicilio o en el lugar en el que la persona desaparecida fue vista por última vez. De esta forma, puedes comprobar que la persona no se encuentra escondida, imposibilitada por haber sufrido una caída o por otras razones, estar herida, etc., especialmente cuando se trate de casos de desapariciones de menores de edad y personas mayores.

En el momento de presentar una denuncia, y con el objeto de facilitar la búsqueda y localización de una persona, deberás aportar toda la información que le sea requerida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la investigación. Por este motivo, es conveniente que, previamente a la presentación de la denuncia, recopiles información básica, como por ejemplo:

Nombre, apellidos y fecha de nacimiento de la persona desaparecida.

Día, hora y lugar en el que se produjo la desaparición o fue vista por última vez.

Descripción física (estatura, peso, color de pelo y de los ojos, etc.), y vestimenta (ropa, joyas, gafas, etc.), que usaba en el momento de la desaparición.

Una fotografía reciente.

Si padece enfermedades neurodegenerativas, presenta alguna discapacidad (Psíquica, Física, Sensorial e Intelectual), o falta de autonomía, (edad avanzada, dificultad de desplazamientos, deficiencia físicas, problemas médicos, etc.).

Si sigue un tratamiento médico o debe tomar medicamentos que le son vitales para su vida.

Cualquier otro dato que considere relevante, según cada caso concreto.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siempre mantienen abierta una investigación hasta el total esclarecimiento de los hechos ocurridos. De ahí, que no exista un plazo legal que determine el tiempo de una investigación policial.

Muy importante: La denuncia se deberá interponer en el plazo más breve posible, desde el conocimiento de la desaparición. Por dicho motivo, no debes esperar 24 horas para denunciar la desaparición de una persona.

"La Guardia Civil alerta a toda España: "Cuanto antes se denuncie, mejor" El instituto armado pretende acelerar las investigaciones de estos delitos. Recomendaciones La Guardia Civil está presente en las redes sociales con un gran impacto social. No en vano, sólo en su perfil de X (antes llamado Twitter), este cuerpo de seguridad español cuenta con más de dos millones de seguidores. Sus publicaciones, vídeos, recomendaciones y advertencias son ampliamente asumidos por la población en general, que encuentra en este perfil una fuente inagotable de conocimientos referentes a la seguridad y el bienestar de las personas. En este sentido, uno de los últimos post subidos por el instituto armado ha servido para advertir a toda España de un falso mito que está instaurado en la mente de buena parte de los ciudadanos y que, en realidad, no es cierto. Tal vez se deba a la influencia del cine que mucha gente piensa que las cosas son así cuando no lo son, pero la verdad es que se trata de algo ampliamente asentado en el imaginario colectivo. Por eso la Guardia Civil ha preferido realizar una publicación en redes sociales para intentar desmentir y desmontar este mito de manera definitiva. Se trata de las desapariciones de personas y de la falsa creencia de que hay que dejar pasar al menos 24 horas para poder denunciar. Pues bien, según el instituto armado, esto no es en absoluto así".