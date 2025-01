El Hormiguero cambia de dinámica con La Revuelta, esto es lo que ha ocurrido

Parece que El Hormiguero, el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3, ha decidido cambiar de dinámica respecto a su competencia con La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE. Un cambio que se apreció durante la emisión de este lunes a la que acudía Pedrerol como invitado.

Dado el entrevistado, presentador de El chiringuito de jugones, gran parte de la entrevista se centró en el fútbol. Y Pablo Motos aprovechó para contar una anécdota que le ocurrió con Mourinho.

"Mourinho es un tío muy inteligente, a mí me engañó", relató Pablo Motos, asegurando que "me engañó como una rata dos veces. Yo quería que viniese alguien del Madrid, pero Mourinho los estaba parando. En un momento determinado, me llamó porque quería que su hija viniera de público a 'El Hormiguero' para ver a Justin Bieber".

Entrevistado

Pablo Motos le pidió a cambio que viniese como entrevistado a El Hormiguero. "Me dijo que vale. Hicimos un previo para charlar un rato. Todo genial. Pues 48 horas de la entrevista programada con Mourinho, que venía un jueves…" y acto seguido le interrumpió Trancas: "Te lo quitó Broncano", aludiendo a la polémica que ambos programas han vivido hace unos meses y haciendo uso, esta vez, del humor.

De hecho, la intervención de Trancas contó con la risa del público.