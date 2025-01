Joan Pradells desvela en 'La revuelta' el gran secreto de su dieta: ha dejado de consumir este alimento

El culturista español Joan Pradells acudió este lunes 20 de enero a 'La Revuelta', el programa de La 1 presentado por David Broncano, donde habló sobre los cambios en su dieta y su preparación para la nueva temporada de competiciones. Durante la entrevista, reveló que ha eliminado la carne de potro de su alimentación, un alimento que había mencionado en una visita anterior al programa y que entonces llamó la atención del presentador.

“No te puedo decir nada del catering porque normalmente llevo mis tuppers”, explicó Pradells antes de detallar el cambio en su dieta. “Ya no tomo potro, he dejado de comer caballo: ahora como ternera. Llevaba toda la vida comiendo potro como carne principal, pero he cambiado a ternera, salmón, pollo...”, confesó el deportista, señalando que simplemente estaba cansado de la carne de caballo.

El culturista también comentó su disposición a incorporar alimentos exóticos si estos mejoraran su rendimiento: “Si me pusieran cebra y me dicen que va bien para el entreno, pues le metemos”. Además, desveló que había probado carne de cocodrilo durante un viaje a Australia, demostrando su apertura a experimentar con diferentes fuentes de proteínas.

Actualmente, Pradells, que pesa 130 kilos, consume aproximadamente 4.300 calorías diarias distribuidas en seis comidas, según explicó en el programa. Este riguroso plan alimenticio es esencial para mantener su masa muscular y garantizar un rendimiento óptimo en las competiciones que le esperan.