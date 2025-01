Lolita Flores echa más leña al fuego en su polémica con Ágatha Ruiz de la Prada y lanza una advertencia: "Cuando se vuelva a dirigir a mí..."

Ágatha Ruiz de la Prada se convertía ayer en protagonista después de soltar en Fiesta un desafortunado comentario sobre cómo estaba viviendo tras dejar la casa que compartía con su exmarido Pedro J y mudarse a una nueva residencia.

Por el momento y hasta que haga oficial su mudanza, la diseñadora sigue viviendo en su antigua casa aunque sin todas las comodidades de las que antes disfrutaba. "estoy sin luz, sin muebles, vivo como una gitana", sentenciaba la aristócrata haciendo saltar entre otras a Lolita Flores, quien no dudaba en contestarle.

Ahora, era el novio de la diseñadora el que salía en su defensa, asegurando que era Lolita la que había metido la pata por no poder hacerse chistes con nada. La cantante no se ha quedado callada y le ha devuelto el dardo con una clara advertencia.

Contundente advertencia

Después de las desafortunadas palabras de Agatha Ruíz de la Prada hacia la comunidad gitana por la que ha tenid que pedir perdón a Lolita Flores, la polémica entre ambas sigue en el candelero en esta ocasión debido a la 'defensa' que José Manuel Díaz Patón ha hecho de su pareja. Lejos de quedarse callada, Lolita ha respondido alto y claro al empresario durante su participación en el programa de 'TardeAr' donde también hemos escuchado las disculpas del propio Patón.

"Cuando usted se vuelva a dirigir a mí, usted y su marquesa, haga el favor de verse los códigos y ver que soy excelentísima señora. Aunque también le digo otra cosa, para mí es mucho más importante llamarme González Flores que ser excelentísima señora. Señor Patán, perdón, Patón. Gracias" reclamaba Lolita visiblemente molesta después de que la pareja de Agatha Ruíz de la Prada la hubiera tachado de 'oportunista' por haberse ofendido con las palabras de la diseñadora. "Yo simplemente, quizá me pudo mi vehemencia, lo sigo diciendo que me parece que hay frases que hay que deshacer, yo no tengo ningún problema más, ni con Ágata, ni con este señor, tampoco, porque ni me interesa este señor" reclamaba intentando zanjar esta situación.

Ante esta defensa, el propio José Manuel llamaba al programa para explicar el significado de sus palabras y pedir disculpas públicamente a Lolita si algo le había ofendido. "Yo soy como soy, a veces meto la pata, no creo que sea tan importante, no he querido ofenderla ni la quiero ofender. Tampoco ceo que sea una cosa* yo no tenía ninguna intención de ofenderla, simplemente quería defender a Agatha" aclaraba el empresario. "Yo tengo mi trabajo, vengo aquí a pasármelo bien, a reírme y divertirme, simplemente le digo que se olvide de mí como yo de usted, se acabó la polémica, no habrá más polémica de mi parte, usted piense de mí lo que usted quiera que yo pensaré de usted lo que a mí me dé la gana. Que sean felices, ya está" le respondía Lolita cerrando la puerta a ua relación cordial entre ambos.