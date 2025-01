María Patiño sentencia a Ana Obregón tras las últimas explicaciones sobre la polémica por las campanadas: "Tu actitud respalda la versión contraria a la tuya"

Han sido varias las veces que Ana Obregón se ha explicado sobre la polémica sobre las campanadas de TVE tras las acusaciones de Roberto Herrera de que trató mal a Nía, que era la que iba a dar las campanadas desde Canarias y al final no apareció en el spot de las campanadas. Tras las últimas explicaciones en Y ahora Sonsoles, el programa en el que colabora, María Patiño ha sentenciado a la presentadora: "Tu actitud respalda la versión contraria a la tuya".

Y es que Ana Obregón cargó duramente contra Nía, pidiéndole que la dejara en paz, cuando la cantante no se ha pronunciado esta vez y tan solo ha tirado de la ironía con una publicación de Tik Tok. También fue a por Roberto Herrera con un dardo envenenado: "Y a Roberto le deseo mucha suerte en su programa… A ver si le ve alguien”.

Ante esto, la presentadora de Ni que fuéramos no ha podido callarse y ha hecho una publicación en X (extinta Twitter) donde valora las nuevas explicaciones de Ana Obregón. "Sin duda, si yo estuviera o estuviese delante sería directa y franca; Ana estás despreciando a dos personas poq sientes q eres superior. Tu actitud respalda la versión contraria a la tuya", compartiendo, además, el vídeo en el que la colaboradora de Y ahora Sonsoles se explica.

Ana Obregón ha sido, sin lugar a dudas, una de las figuras más representativas de las campanadas de TVE. Durante varios años, la actriz, junto a Ramón García, fue la encargada de acompañar a la audiencia para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo. Un evento tan especial en el que ambos presentadores se sentían inseparables.

No obstante, en los últimos años, TVE ha optado por una nueva estrategia, ajustándose a las preferencias del público. Este año, la cadena apostó por David Broncano, uno de sus grandes referentes, quien, junto a Lalachus, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la noche.

Por su parte, Ana Obregón volvió a las campanadas en 2022, cuando presentó la tradicional retransmisión junto a Roberto Herrera y Nía Correia. Ahora, ha sido el propio Roberto quien ha revelado detalles de lo que sucedió tras cámaras entre la cantante de Operación Triunfo y la actriz. Según parece, Ana Obregón no habría tenido un trato adecuado con la joven cantante.

Tras la repercusión de este episodio, Ana Obregón ha hablado públicamente sobre el asunto en el programa Y ahora Sonsoles, dirigiendo un mensaje tanto a Nía Correia como a Roberto Herrera.

Una contundente respuesta

En medio del alboroto mediático causado por el supuesto malentendido entre Ana Obregón y Nía Correia, la bióloga ha decidido hablar y aclarar su versión de los hechos en el programa de Y Ahora Sonsoles, donde participa. Ana comenzó relatando que se sintió en shock y muy dolida por los comentarios: "Tengo muchas ganas de hablar de todo y pido que me dejen en paz, creo que me lo merezco después de todo lo que he vivido", aseguró.

Sorprendida por la repercusión que han tenido las palabras de Roberto Herrera, Ana dejó claro que su larga carrera profesional la respalda: "Esto ocurrió en 2022, cuando presentaba las campanadas con Los Morancos, a quienes adoro. Me citaron para la promo a las 8:30, y aunque en mi vida personal suelo llegar tarde, en el trabajo nunca lo hago. Había pasado un mes desde la muerte de mi padre, nueve meses desde la de mi madre y un año y medio desde el fallecimiento de mi hijo. A pesar de todo eso, acepté porque era un honor", explicó.

En cuanto a lo sucedido esa noche, Ana relató que Nía llegó tarde y visiblemente nerviosa, mientras ella misma tenía que asistir a la misa por su padre, lo que le hacía necesitar salir a tiempo. "Solo le pedí que se diera prisa, porque no podía tener a todo el equipo esperando", indicó la actriz, apuntando a Roberto y sugiriendo que este asunto salió ahora a la luz por motivos profesionales. "¿Por qué Roberto saca esto ahora? Hoy estrena un nuevo programa, y el público sabe quién es Roberto", criticó Ana, añadiendo que su propósito era hacerla llorar.

Al concluir, aprovechó la ocasión para pedir disculpas a Nía si alguna vez se sintió ofendida. "Nía, corazón, te deseo lo mejor. Si en algún momento te he molestado, lo siento profundamente. Te deseo todo el éxito como cantante. Sé que no mencionaste mi nombre, pero te pido que me dejes vivir en paz. Y a Roberto, le deseo mucha suerte con su nuevo programa, a ver si lo ve alguien", concluyó Ana.