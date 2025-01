El novio de Ágatha Ruiz de la Prada la lía al defender a la diseñadora por su última polémica

Ágatha Ruiz de la Prada inició una polémica durante su intervención en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, al asegurar que vivía "como una gitana". Un comentario que ha despertado numerosas críticas como la de Lolita, que censuró sus palabras. Ahora, el novio de la diseñadora la lió más al tratar de defender a Ágatha.

Y es que José Manuel Díaz-Patón cargó contra Lolita por querer buscar fama con la crítica a su novia. Pero es que Lolita no es la única que ha hablado al respecto, también otros famosos como Miguel Poveda o Pitingo han criticado a Ágatha.

El abogado de 66 años declaró a Europa Press que su novia lo hizo "sin intención" y argumentó que "tiene muchos amigos gitanos". Además, considera que ella "no debería haber pedido disculpas" porque no es para tanto. Unas declaraciones que también fueron comentadas en Ni que fuéramos, considerando que no ha ayudado nada a su novia con sus palabras.

Además, en el caso de Lolita, en Ni que fuéramos señalaron que "Lolita ya era famosa antes de nacer".

Críticas

El abogado, por otro lado, no se quedó ahí y criticó que no se censurara la expresión "como una gitana". "¿Entonces de quién hablamos? No podemos hablar de los bomberos, de los africanos, de los suecos, de los médicos... ¿No podemos contar chistes ya de nada?", se preguntó. "Me parece que es la gran monstruosidad de la nueva ola tan estúpida, y algunas personas se han aprovechado de ello".