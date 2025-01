Preocupación de Isa P tras ser reanimada en pleno embarazo: "He visto a un montón de gente a mi alrededor"

El equipo de Europa Press ha captado en exclusiva el momento en el que Isa Pantoja, en pleno embarazo de su segundo hijo, ha sufrido un desmayo en un centro de ortopedia. La hija de Isabel Pantoja ha alarmado a sus seguidores de Instagram tras narrar el susto de salud que ha experimentado y que la ha llevado a ser atendida en el lugar.

Isa, que se encontraba junto a su pareja, Asraf Beno, ha perdido el conocimiento debido a una bajada de tensión, tal y como ella misma ha confesado. En las imágenes se ha visto cómo su marido la ha ayudado rápidamente, arrastrándola hasta una silla para que pudiera recuperar la consciencia. El personal del establecimiento también ha intervenido, proporcionándole asistencia hasta que la joven se ha recuperado.

"Hoy he tenido un sustillo. Estoy en casa y estoy bien", ha comentado posteriormente en su perfil de Instagram, donde ha explicado que, tras sentirse mal, se ha medido el azúcar sin detectar anomalías. "Lo consultaré con mi ginecólogo", ha asegurado. Además, ha relatado las sensaciones que ha experimentado: "Es como si el pulso se acelerara, te quedas sin fuerzas, escuchas pitos en los oídos, pierdes la vista y ya no recuerdas nada".

Afortunadamente, Isa ha mejorado tras ingerir Coca-Cola en el lugar y ha decidido mantenerse vigilante sobre su estado. Además, la joven ha prometido mantener informados a sus seguidores sobre cómo evoluciona su salud en las próximas horas.

Reanimación

En 'TardeAR' accedían en exclusiva a las imágenes del momento. En ellas podemos ver como la pareja entra tan normal al local. Sin embargo, de un instante a otro la hija de la tonadillera empieza a encontrarse mal. "He empezado a sentir traquicardia, sudor, como que me mareaba", relataba ella misma en sus redes sociales.

Así que parece ser que ya no se puede mantener de pie y su marido le ayuda en todo lo posible. Podemos ver cómo la sienta en una silla y le llevan un vaso de agua. Poco a poco Isa Pantoja recupera la estabilidad en mitad del susto. "He perdido el conocimiento y cuando me he despertado he visto a un montón de gente a mi alrededor", añadía.

Los clientes de la tienda también dieron su apoyo ante lo que estaban viendo. Asraf le quita la chaqueta y le intenta reanimar. Finalmente, consigue recuperar el conocimiento y vivir un episodio en mitad de su embarazo que se ha quedando en tan solo un pequeño susto.