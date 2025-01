Repentino adiós al hijo de Carmen Borrego por lo ocurrido en Gran Hermano: "Déjate de calenturas"

José María Almoguera y María, 'la jereza' están a gusto juntos y se nota la gran complicidad que está surgiendo entre ellos, pero entre besos clandestinos y mucho cariño, el hijo de Carmen Borrego ha vuelto a pedir perdón a una chica de fuera y no es la misma a la que lo hizo la anterior vez.

Rocío, la amiga de José María Almoguera desde el plató, a la que el concursante pedía perdón hace unos días después de darse el beso con María, ya negaba haber tenido algo más allá que una amistad con el concursante.

Ion Aramendi, ante esto, preguntaba a Rocío si alguna vez ha tenido algo con José María, lo que esta negaba, pero el presentador le preguntaba entonces el motivo por el que este se disculpó con ella desde la casa. Como también se pronunciaba sobre si le gusta María para su amiga.

Pero esto no era todo, cuando María preguntaba a José María por si está más tranquilo, él aseguraba "que lo estaba hasta ahora", a la que confesaba que "la que le va a caer cuando salga" y que le preocupan su amiga Amanda, a la que le aseguraba a su compañera que "ya le contará por qué cuando salgan fuera" y también le preocupa su amiga Rocío.

"No sé quién es, pero como siga así se va a quedar sin gente", reaccionaba Rocío a que José María mencionase a Amanda. Afirmando su mejor amiga que este "no le cuenta todos sus rollitos".

Tensión dentro de la casa

En la cocina José María y Frigenti no terminan de ponerse de acuerdo. A Frigenti le parece que hay que repartir entre todos y José María dice que simplemente repartió los que sobraban. Le dice que también él ha puesto de sus huevos para todos y no ha dicho nada. Frigenti le asegura que él no está discutiendo ni le va a retirar la palabra por esto, pero cree que es injusto. "Pero no me lo digas cuando no tiene solución", replica José María, a parte de decirle que su tono es de discusión. "Te lo digo ahora para futuras veces", sigue Frigenti. Al final la cosa también le afecta a Javi, que estaba tratando de bromear para quitar hierro al asunto y se lo han tomado a mal. Frigenti le explica a Marieta que a él el filete le da igual, "lo que me importa es la intención". Explica que él, si sobran filetes, lo reparte entre todos, no sólo entre sus amigos. José María y Frigenti se van a la suite a tratar de ponerse de acuerdo, pero no lo consiguen. Al final deciden que cada uno tiene su opinión y disuelven la brevísima reunión.

En la cocina María, Marieta y Jeimy le dicen a Álex que si no te terminas un plato y encima repites, lo que estás haciendo es tirar comida.

Y en el dormitorio grande, Romina cuenta que todas las noches se le cae el seis de los globos del 26 del cumple de Maica en la cara. "A mí el dos", le dice Dani.

Tras la discusión de Maica y José Maria en el baño, María habla con él en el vestidor mientras se cambian de ropa y ella le aconseja que "mantenga la calma". José María: "Tiene c*jones que venga a decírmelo a mi cuando aquí la mayoría coge lo que quiere.. no me voy a calentar pero me está costando porque manda narices", y María le aconseja antes de entrar en la ducha: "No lo pienses más porque es una tontería y ya sabemos como funciona la gente aquí, cálmate y déjate de calenturas".