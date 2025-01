Alaquila el piso a una amiga, se convierte en okupa y encuentra esto en su jardín: "No sé como no le da vergüenza"

La okuación es un problema para muchos propietarios. en TardeAr recogieron el testimonio de una mujer que, en un acto de buena voluntad, terminó viviendo toda una pesadilla. Laura, en un gesto de generosidad, decidió alquilarle la planta baja de su casa de Ibiza a una amiga. Al principio todo transcurría con total normalidad una vez la amiga habita la vivienda pero surgieron los problemas cuando esta -se hace llamar Mariana- le pide a la propietaria ayudarle para empadronarse en la isla. Laura le dice que no va a ser posible y, desde ese día, su vida se ha convertido en un infierno. "He estado conviviendo casi con el diablo", ha asegurado en directo en 'TardeAR'.

"Vivo con mis niñas, el contrato verbal que teníamos era que esta es mi casa y respetábamos a mi a mi familia, mi espacio y a las vecinas", explica en 'TardeAR'. Desde el mes de octubre, la supuesta amiga deja de pagarle a Laura. No solo se convierte en una inquiokupa, sino que también empieza a intimidar a la propietaria con insultos, amenazas y destrozos en el jardín de la casa. "Ha dejado kilos y kilos de basura, no sé como no le da vergüenza", añade. Ha podido finalmente expulsarla de su casa gracias a la ayuda de tres colegas, aunque siente todavía "miedo" si baja las escaleras porque teme que se pueda encontrar con ella.

"Vivo con mis niñas, el contrato verbal que teníamos era que esta es mi casa y respetábamos a mi a mi familia, mi espacio y a las vecinas", explica en 'TardeAR'.

Este programa también ha contactado con la inquiokupa. Mariana asegura que tiene "denuncias" contra Laura y que no contempla que su situación sea propia de un caso de okupación.

"¿Qué okupación? Yo tengo un contrato verbal, tengo pagos, tengo denuncias hechas contra esta mujer...", expone.