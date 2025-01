Alejandra Rubio apuesta por el pluriempleo, éste es su nuevo trabajo

Tan solo dos meses después de dar a luz, Alejandra Rubio ha retomado su puesto como colaboradora en Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat. Pero, cómo se nota que hay una boca más que alimentar, porque la hija de Terelu Campos apuesta ahora por el pluriempleo, y es que ha compartido en sus redes sociales cuál es el trabajo que compaginará con el del programa de las mañanas.

Ya había dicho su madre que Alejandra es muy trabajadora, que llegó a poner copas en una discoteca hasta las tantas de la mañana estudiando a la vez, por lo que no nos extraña que amplíe su espectro laboral, no quedándose únicamente con su papel como colaboradora en Vamos a ver.

¿Y cuál es su nuevo trabajo? Pues de tertuliana en el debate de la Isla de las Tentaciones que se emite este miércoles en la plataforma online de Mediaset, Mitele.Y para que sus seguidores lo sepan, pues ha publicado un story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde lo cuenta.

Publicación de Alejandra Rubio. / Instagram de Alejandra Rubio @alerubioc

Alejandra Rubio ha vuelto a la televisión después de un mes y medio de haber dado a luz a su primer hijo, Carlo Jr., fruto de su relación con Carlo Costanzia. Hoy, la colaboradora ha regresado al plató de Vamos a ver, luciendo radiante y completamente recuperada de su reciente parto.

Con una gran sonrisa, Alejandra ha compartido su felicidad, comentando que en su hogar todo está lleno de alegría. Al ser preguntada sobre cómo se siente tras convertirse en madre el 6 de diciembre, ha respondido: "Muchísimo", destacando lo único que ha sido este cambio en su vida. Además, añadió que si tuviera que resumir su experiencia en una frase, sería: "Me ha cambiado la vida completamente. Para mejor. Te lo cuentan, pero hasta que no lo vives... no sabes lo que realmente significa."

La hija de Terelu Campos ha mostrado su total confianza y orgullo por su pareja. Cuando se le preguntó si Carlo Costanzia es un buen padre, respondió con firmeza: "¿Por qué iba a ser mal padre?", reafirmando su apoyo y confianza en él.

Aunque las preguntas sobre su nueva faceta de madre no han cesado, Alejandra ha asegurado sentirse bien, tanto ella como su bebé. "El pequeño está muy bien, muy bien", expresó con entusiasmo. Además, mencionó que ha disfrutado mucho del tiempo de descanso y ahora está lista para retomar su actividad laboral.

En su regreso al programa, Alejandra ha demostrado que está equilibrando perfectamente su vida profesional con su nueva etapa como madre, disfrutando con mucha ilusión de esta etapa tan especial de su vida.

Sobre a quién se parece su hijo, la colaboradora sorprendió al decir que, "no es broma", su hijo tiene rasgos de los dos, mencionando que "tiene caras de mi suegro muchas, de mi padre también... le veo el gesto". También comentó que tanto sus padres como los de Carlo, destacando a Mar Flores, están profundamente enamorados de su nieto. "Están todos los abuelos que no los he visto así en la vida. Mar escribe todos los días y la hemos visto un montón de veces", comentó. Aclaró, además, que aunque no ha querido salir mucho en público tras su parto, su suegra está igualmente volcada en el bebé.

Alejandra también admitió ser muy protectora con su hijo, confesando con humor: "Soy muy pesada de querer hacerlo todo yo, pero Carlo se levanta igual. Yo le digo que lo hago yo, pero él se queda a mi lado de apoyo moral. Él hace un montón de cosas, pero yo soy muy pesada en eso."

Aunque mencionó que no solía ser "muy niñera", añadió que el instinto maternal ha salido de manera natural. "Es increíble", dijo, subrayando que tanto ella como Carlo están completamente de acuerdo en la crianza de su hijo. Aunque reconoció que pueden surgir "discusiones porque no duermes, estás cansado... pero eso es normal, en todas las casas pasa lo mismo", se mostró feliz con el enfoque que ambos tienen sobre la crianza.

De Viernes

En relación a la conversación que su madre Terelu mencionó en ¡De Viernes!, Alejandra expresó que hubiera preferido que la información sobre su conversación con Anabel Pantoja se hubiera mantenido en privado, especialmente después del ingreso de urgencia de su hija Alma. A pesar de esto, destacó la importancia de la amistad y apoyo de Anabel, agradeciendo su atención y expresando su deseo de que todo salga bien con la salud de Alma. "Le deseo lo mejor", concluyó con emoción.