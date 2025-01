La alerta de Gonzalo Bernardos sobre las transferencias entre padres e hijos: el peligro de hacerlo ahora

Cuando una persona fallece, sus bienes y patrimonio pasan a sus herederos. Sin embargo, recibir una herencia implica también asumir ciertas responsabilidades, entre ellas el pago de los impuestos correspondientes. Por lo que , en el caso de que un heredero no cumpla con esta obligación, pueden surgir una serie de consecuencias legales y financieras.

La cuantía de este impuesto depende del grado de parentesco entre el fallecido y el heredero, el valor de la herencia y la comunidad autónoma donde se liquide el impuesto. Suele ser también el que más controversia genera en cuanto a la cuantía y uno de los mayores motivos de impago o rechazo de la herencia. Pero recibir una herencia no solo conlleva el abono de este impuesto. Temas como el notario, los abogados, la propia funeraria o el registro de la propiedad también están incluidos dentro del desembolso que debe hacer un heredero.

Gonzalo Bernardos, economista y profesor de la Universidad de Barcelona, ha opinado sobre las donaciones en vida, y ha dejado claro que "no lo recomendaría a nadie". Asegura que uno de los principales peligros de este tipo de operaciones es la posibilidad de que las relaciones familiares cambien drásticamente después de que la donación se haya realizado. Para él, es esencial que las personas mantengan el control sobre sus bienes hasta el último momento, ya que esto garantiza tanto su seguridad financiera como su independencia.

¿Cuánto dinero se puede donar sin tener que tributar?

Hacienda solo exige a las entidades bancarias informar de los movimientos bancarios superiores a 3.000 euros, pero esto no implica que por donar cantidades inferiores no haya que liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones. No obstante, no suele perseguir entregas pequeñas de dinero en efectivo y regalos de pequeña cuantía. Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

Quien recibe la donación debe pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en un plazo de 30 días.

Si se dona dinero en efectivo, no se genera ninguna ganancia en el IRPF del donante.

Si se donan acciones, fondos de inversión o inmuebles, quien dona debe tributar en el IRPF si la donación genera una ganancia.

Este impuesto depende de las comunidades autónomas, que son las que controlan los tipos impositivos o la aplicación de reducciones de la base imponible y bonificaciones de la cuota. Por lo tanto, su regulación varía de una a otra comunidad y los porcentajes cambian. Si queremos evitar multas por parte de Hacienda, deberemos rellenar el modelo 651 de la Agencia Tributaria, tanto si se supera el límite como si no. Este documento se debe presentar en la Administración pública incluyendo todas las donaciones que se realicen en los 30 días hábiles desde que queda registrada la donación en la cuenta bancaria del beneficiario. El documento debe enviarse junto a la Declaración de la Renta.