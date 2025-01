Belén Esteban confiesa cuál es el mayor temor de Anabel Pantoja por el estado de salud de su hija: "Le da cosa enfrentarse"

No corren buenos tiempos para Anabel Pantoja. La influencer se ha convertido muy a su pesar, en una de las grandes protagonistas de la actualidad rosa por el estado de salud de su hija Alma. La joven tiene en Gran Canaria a su familia y amigos que se han desplazado hasta la zona para cuidar de la influencer y su pareja David Rodríguez, en su momento más complicado y es que la pequeña permanece aún ingresada en el hospital materno infantil de Gran Canaria sin trascender aún su diagnóstico.

Lo cierto es que a pesar del goteo incesante de amigos y familiares de la pareja, el hermetismo es máximo y no han trascendido detalles sobre el problema que padece la niña.

Hace unos días, tras más de una semana sin pronunciarse, la influencer compartía en sus redes sociales un comunicado sobre el complicado momento que atraviesan y aprovecahaba para lanzar una petición a los medios de comunicación, espacio y calma para poder hacer vida normal.

A pesar del secretismo que ronda a la pareja, Belén Esteban, una de las personas de confianza de Anabel, ha contado algunos detalles de cómo se encuentra la familia y la pequeña, auqnue sin duda lo que más ha llamado la atención ha sido descubrir cuál es el mayor miedo de la sobrina de Isabel Pantoja.

Mayor miedo

Según cuenta Belén Esteban, Anabel Pantoja tiene "miedo" a enfrentarse a la prensa y a su reacción cuando le pregunten sobre el estado de salud de su pequeña Alma. "Lo que le pasa a Anabel es que han pasado miedo y entonces ella no se siente preparada. A lo mejor sale y sabes que van a preguntar y se va a emocionar mucho. Que no quiere, y yo ahí estoy con ella, es que le pregunten nada de la niña. Ella no quiere hablar de la niña", ha continuado explicando la colaboradora de televisión.

Reaparición pública

El pasado 10 de enero la vida de Anabel Pantoja y David Rodríguez se paralizaba completamente. Su hija Alma, de tan solo mes y medio, ingresaba de urgencia en la unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, y desde entonces no se han separado ni un solo segundo de su pequeña, que lucha por recuperarse con el apoyo incondicional de sus padres.