Cayetano Rivera dice adiós a los ruedos... ¿Y ahora qué hará?

Aunque Cayetano Rivera ya anunció el pasado noviembre que dejaría los ruedos, el adiós definitivo se producirá esta temporada. Y lo hará coincidiendo con una fecha muy especial: los 100 años desde que su bisabuelo, Cayetano Ordóñez, dio inicio a su dinastía taurina, formada entre otras figuras por su abuelo Antonio Ordóñez, su tío Luis Miguel Dominguín, su padre Paquirri o su hermano Francisco Rivera Ordóñez.

"Esta retirada es la definitiva. Acabo de cumplir 48 años y el toro requiere cierta preparación, ciertos reflejos que con el tiempo se van diluyendo. Todavía me siento capaz y creo que lo bonito en esta profesión es irte por tu propio pie. He esperado este año para que se cumplieran cien años de mi dinastía, era una fecha a la que quería llegar. Me hace especial ilusión poder conmemorar este momento. Es una decisión meditada y la tomo libremente", reveló en el programa de televisión que dirige Susanna Griso.

Para su familia y amigos más cercanos, la noticia de su retirada ha supuesto un gran "alivio", y tras cortarse la coleta ha confesado que "ya he decidido lo que quiero hacer". "Quiero reflexionarlo durante un tiempo. Quiero disfrutar de esta libertad y tranquilidad. Me voy a tomar unos meses de descanso y a partir de ahí, tengo que seguir trabajando", ha expresado, sin entrar en detalles sobre qué hará cuando se retire de los ruedos.

Según ha confesado, un íntimo amigo suyo custodia una carta destinada a sus dos hijos, Lucía (26) y Cayetano (6), por si algo le sucediese: "No es algo que los toreros hagamos. Es algo muy personal. Cada uno es libre de hacerlo. Yo decidí hacerlo por lo que pudiese ocurrir". "Hay días en los que uno tiene que aceptar ese riesgo. Siempre hay cosas en el aire que no nos contamos y no nos decimos", ha dicho, admitiendo que a él le hubiese gustado recibir una carta de su padre, que murió cuando él tenía tan solo 8 años.

"A nadie a quien quiero le deseo que siga con esta profesión"

Sobre si le gustaría que su hijo (fruto de su matrimonio con Eva González) continúe con la saga taurina, Cayetano Rivera lo tiene claro. "Ni mi hijo ni mi sobrino (Curro, hijo de su hermano Francisco Rivera y Lourdes Montes). A nadie al que quiero le deseo que siga con esta profesión. No tiene nada malo, pero está ahí el susto y la preocupación constante de lo que puede ocurrir. No es algo que quieras para tu gente", ha revelado.

Tras su visita al programa presentado por Susanna Griso, Cayetano se ha sincerado ante las cámaras de Europa Press y ha asegurado que entre sus planes cuando se retire de los ruedos no están ni una mudanza a Portugal con su novia María Cerqueira, ni ampliar la familia con la presentadora portuguesa con la que mantiene una relación desde hace dos años: "Qué de cambios, ¿no? Ya con cambiar de vida, que es lo que supone para nosotros dejar los toros, que no es un cambio de trabajo, es cambiar de vida... Yo creo que de momento son bastantes cambios, sí", ha reconocido.

La hija de Anabel Pantoja

Por último, y a pesar de su discreción, el torero ha confirmado que ha hablado con su hermano Kiko Rivera y "estoy al corriente" de lo que le ha sucedido a Alma, la hija de Anabel Pantoja. Y aunque no ha querido entrar en detalles sobre el estado de la recién nacida, sí ha revelado que "espero que todo vaya bien".