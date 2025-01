Censuran a Adara Molinero tras sus graves acusaciones en GH dúo: "Es un despojo humano"

Este martes tuvo lugar una nueva gala de GH dúo, donde comentaron todo lo que ocurría en la casa de Guadalix. Sin embargo, una de las cosas más destacadas de la gala fueron las graves acusaciones que lanzó Adara Molinero, sin filtro alguno, que hicieron arder las redes sociales: "Es un despojo humano".

Y es que la ganadora de Gran Hermano no está muy contenta con el fichaje de su expareja, Álex Guita, para la presente edición. Sobre todo por los comentarios que éste hace sobre su relación con Adara dentro de la casa, lo que la ha hecho estallar, al menos en redes sociales. Porque ahora ha estallado en directo, durante la gala de GH Dúo, en la que no tuvo una palabra bonita para su expareja, todo lo contrario. "No tiene nada, no sirve ni para estar en la casa de Gran Hermano, es un despojo humano, es lo que es", dijo Molinero, siendo reprendida por el resto de colaboradores y el propio presentador Ion Aramendi.

Sin embargo, en las redes consideran el hecho como "lamentable" lo ocurrido, mientras que otros consideran que ha victimizado más a su expareja, consiguiendo el efecto contrario al que busca, que es que salga expulsado de la casa.

Adara Molinero causó una gran sorpresa entre sus seguidores al anunciar su ruptura definitiva con Alex Ghita. La influencer dejó de seguir a quien había sido su pareja en redes sociales, lo que desató todo tipo de especulaciones sobre el verdadero motivo detrás de la inesperada separación.

La situación se complicó aún más cuando Jonan Wiergo, quien había sido un cercano amigo y apoyo de Adara durante su participación en Supervivientes, se vio involucrado. La relación de amistad entre ambos se quebró meses atrás cuando se supo que Adara había dejado de seguir al creador de contenido en redes, lo que dio pie a un intercambio de acusaciones. En medio de esto, Adara protagonizó un directo polémico donde reveló las verdaderas razones de su ruptura con el entrenador personal y el rol que Jonan desempeñó en el final de su relación.

Recientemente, Alex Ghita ha retomado la polémica, revelando detalles desconocidos de su relación con la influencer, entre los que destaca el deseo de Adara de ser madre. Esta información no fue bien recibida por la madre de la exsuperviviente, Elena Rodríguez, quien no dudó en compartir en Twitter un mensaje de un usuario que dejaba al entrenador personal en una posición bastante comprometedora.

Para defenderse de los comentarios de Alex Ghita, Adara y su madre, Elena, decidieron responder en un directo, donde la influencer y su madre dejaron claro su malestar con el comportamiento del exnovio.

La tensión entre Adara y Alex es palpable, y no es ningún secreto que su relación no terminó de manera amistosa. La expareja ha mostrado en varias ocasiones lo mal que se llevan tras la ruptura, y todo se hizo público a través de un directo de Instagram en el que Adara y su madre acusaban al entrenador personal de coquetear con otras influencers a través de las redes.

Comentarios

Ahora, tanto Adara como su madre han tenido la oportunidad de responder en vivo a los comentarios de Alex Ghita, quien no ha dejado de hablar sobre su relación con la influencer y las razones de su ruptura según su versión.

Adara reaccionó molesta: "¿Qué va a seguir enamorado? Juega todo el tiempo, dice algo bonito y luego me compara con Vanessa", comentó visiblemente afectada. Añadió: "Que diga lo que quiera, yo trabajo tranquila en televisión porque tengo la conciencia limpia, duermo bien porque sé que no hay nada que me reprochar. Me ha dejado un mal sabor de boca, que me deje en paz. Yo trabajo de forma habitual en la tele, y este señor sigue hablando de mí con la intención de destruirme".