Se confirma el mal momento de Luitingo y Jessica Bueno tras su viaje fuera de España: "Dejémoslo...

Jessica Bueno y Luitingo son una de las pareja smás queridas del panorama rosa actual. Hace tan solo un par de semanas, Luitingo le anunciaba a sus seguidores de Instagram que había decidido sorprender a su novia, Jessica Bueno, con un viaje a Riviera Maya para disfrutar de las playas paradisíacas de México. El finalista de 'Gran Hermano VIP' quiso dejar claro que lo había pagado con sus ahorros y que no se trataba de un intercambio comercial con ninguna marca. Hace tan solo unas horas que han aterrizado en Tulum, pero su viaje no está siendo tan fascinante como esperaban, cuentand esde Outdoor.

Las razones de su desencanto son dos: la primera es que, después de diez horas de vuelo, al llegar a Cancún, se encontraron con una gran tormenta y fuertes rachas de viento, y la segunda es que la habitación que les asignaron en el hotel no eran tan lujosa y no contaba con tantas comodidades como ellos esperaban. De hecho, Luitingo hizo un recorrido por la habitación en el que mostraba que no les gustaba su habitación porque había una tabla de planchar en el baño, los armarios le parecían raros por tener rejillas y no ser lisos, la ducha no contaba con una mampara y la sábana de su cama le parecía desfasada, hasta el punto de que bromeó diciendo que sentía que estaba durmiendo en "el portal de Belén", pese a que su habitación contaba con cama de matrimonio, armarios dobles, baño en suite y acceso directo a la piscina del hotel.

"Jessica dice que no se queda descalza aquí", comentaba el de Triana ante la cara de resignación de la modelo, que compartía por su parte un vídeo en el que lamentaba que el resto del hotel tampoco le parecía gran cosa: "Lo importante es la compañía y pasarlo bien, vamos a disfrutar de las excursiones, es que el hotel, aunque tenga su encanto, necesita mantenimiento, las piscinas y eso...".

"Dejémoslo en que necesita una reforma", apostillaba Luitingo, que unas horas después cambiaba por completo su discurso y comenzaba a hablar maravillas del hotel porque les han cambiado de habitación tras sus continuas quejas: "Ya es otra cosa, gracias al equipo por este cambio, pasamos al primer equipo". "La tabla de planchar se queda aquí y vamos a tener espacio para todas las cremas que he traído", añadía la ex de Jota Peleteiro, muy emocionada por el cambio de habitación.

Pero ese cambio no ha hecho que se evaporen todas sus quejas, porque también han lamentado que el cielo esté encapotado, que el mar esté revuelto y que la previsión meteorológica pronostica lluvias para toda la semana. "Que nos lleven a Chipiona", ha sentenciado el cantante.