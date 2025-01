Se desvela el resultado de la paternidad de Bertín Osborne: "Se ha hecho justicia"

Gabriela Guillén y Bertín Osborne no pasan por su mejor momento. Desde que la pareja salió a la luz, la sombra de la duda sobre ambos ha estado siempre sobrevolando, tanto en lo que a la veracidad de su noviazgo se refiere, algo en lo que ninguno de los dos logró ponerse de acuerdo, hasta sobre la paternidad del pequeño, uno de los temas que más cola ha traído y sobre el que se pronunció el presentador reconociendo ser el padre del bebé de la paraguaya.

Sin embargo, la demanda de paternidad interpuesta por la esteticien ha seguido su curso y hoy se resolvía finalmente en los juzgados a pesar todo lo relacionado con la paternidad del propio presentador.

Prueba de paternidad

Llegó el día. Un año después del nacimiento de su hijo, y a pesar de que Bertín Osborne asumió su paternidad a través de un comunicado el pasado junio, el proceso legal ha seguido su curso y este miércoles 22 de enero se ha celebrado el juicio entre el artista y Gabriela Guillén por la paternidad del menor en los juzgados de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira.

Y aunque creíamos que la expareja se reencontraría ante el juez, el cantante de rancheras no se ha presentado al juicio, a pesar de que la procuradora de la esteticien confiaba en que sí lo hiciese al tratarse de "un tema de filiación en el que deben comparecer las partes"

Quizás imaginándose que Bertín le daría 'plantón' y no acudiría al juzgado para poner fin al tema de la paternidad de su pequeño después de un año repleto de desencuentros -y en el que el artista no ha dado el paso de conocer al menor, ni tampoco se ha hecho cargo de ningún gasto relacionado con su crianza- Gabriela llegaba al juicio nerviosa y sin hacer declaraciones a la prensa, limitándose a dar las gracias cuando le preguntamos si este proceso marcará un antes y un después en la vida de su niño y si cree que el presentador ejercerá por fin de padre.

Tras algo más de una hora en el interior de los Juzgados, y una vez confirmado que Osborne no se ha presentado, la modelo ha abandonado el lugar acompañada por su abogado y, triunfante, ha revelado que ya es oficial la paternidad del artista: "Ha salido todo muy bien. Sí, sí, ya está resuelto, ya está todo solucionado" ha asegurado con una sonrisa.

Como ha apuntado con ironía, no le ha soprendido que Bertín no haya estado presente para escuchar la resolución judicial de la paternidad de su hijo. "¿Lo esperabais vosotros? Yo no espero nada. Yo creo en la justicia y se ha hecho justicia. ¿Qué quieres que te diga?" ha sentenciado, confesando cuando le hemos preguntado si le gustaría que el cantante ejerciese de padre de su bebé, que "a mí lo que me gustaría es estar tranquila con mi hijo y criarlo feliz y lo que merece".

"Eso todo lo deliberará la justicia. Yo eso no lo sé, ahora mi abogado me informará de todo" y eso lo estipulará el juez" ha añadido antes de abandonar los juzgados, reconociendo que todavía no sabe si Bertín le pasará una pensión de manutención y que desconoce si se establecerá un régimen de visitas para que el niño pueda ver a su padre. "Preguntáselo a él" ha zanjado, dejando en el tejado del presentador si dará por fin el paso de conocer al pequeño ahora que la justicia ha determinado que es su padre.