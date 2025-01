Elena Tablada, ex de Bisbal y Javier Ungría, desvela sus planes en el amor: "2025 empezó muy bien..."

Con una sonrisa en su rostro, Elena Tablada, ex mujer del cantante David Bisbal, reapareció este miércoles en San Sebastián de los Reyes en "Mimma Gallery" y desveló sus planes en el amor. "2024 acabó muy bien y 2025 empezó muy bien, todo está fluyendo muy bien y tengo muchas ganas de vivir, experimentar, hacer cosas buenas", pero... de momento, los novios tienen que esperar. "He conseguido disfrutar de los momentos sola", ha confesado.

Tablada da por zanjada la guerra con su otro ex, Javier Ungría: "La situación se quedó en 2024, ahora estoy enfocada en mí y no quiero darle más bombo ni platillos a eso, que ya gracias a Dios se cerró". Cupido llamará a la puerta "en el momento en el que yo esté preparada a abrirme al amor, ahora mismo no", ha asegurado. Por ahora, ha insistido, solo "quiero seguir conmigo, conseguir cosas que seguramente con pareja no podría... quiero realizarme como persona".

Y es que, la diseñadora ha comentado que "mi tiempo es muy valioso y ahora mismo estoy para mí y para la gente que quiero". Durante todo este tiempo sin pareja ha aprendido a saber qué es lo quiere: "Ya sé poner mis límites, mis bases, sé lo que quiero, lo que no... por eso el día que conozca a alguien va a ser mucho más fructífero".