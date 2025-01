¿Quién es el padre de Adara Molinero que ha roto su silencio?: "Estuve durmiendo en coches con una manta y me aseaba en un polideportivo"

Adara Molinero no tiene relación con su padre, Jesús Molinero, desde que hace cinco años, cuando se distanciaron porque, de acuerdo con lo que la ganadora de 'GH VIP' contó en el 'Deluxe', él no entendió que decidiera romper su relación con Hugo Sierra, con el que había formado una familia, para apostar por su romance con Gianmarco Onestini.

Pero esa falta de relación no se traduce en que Jesús haya dejado de ver los programas en los que colabora su hija, como es ahora el caso de 'GH DÚO', en el que también concursa su exyerno, Álex Ghita, al que nunca llegó a conocer porque cuando el examigo de Carla Barber salió con la influencer él ya no tenía relación con su hija. Antes de que comenzase el reality, el ex de Elena Rodríguez compartió en la red social X su intención de seguir el programa y confesó que le gustaría ver en la casa de Guadalix de la Sierra a Mila, la madre y defensora en plató de Nerea Minguela en 'Gran Hermano'.

Desde entonces no había tuiteado nada hasta ahora, que ha decidido volver a poner un post para mostrar su apoyo a Álex Ghita, que se encuentra en la cuerda floja porque vuelve a estar nominado: "Objetivamente y visto lo visto, con las pocas tramas interesantes que hay en la casa, como echéis lo poco que queda que es Alex, se acaba 'GH'". "Y no me calentéis la cabeza diciendo que esto lo digo para hacer daño. ¡Pelotudos!", ha añadido Jesús, anticipándose a las críticas que sabe que le llegaran por parte de los 'adaristas', que siempre le han afeado que apoye en los realities a los 'enemigos' de su hija, como cuando en la segunda edición de 'GH DÚO' apoyó a Ivana Icardi. "¡Fuera Manuel, ya!", ha sentenciado Jesús Molinero en su tuit, dejando claro que a quien quiere ver fuera de la casa de Guadalix de la Sierra es a Manuel Cortés.

Álex Ghita habla del conflicto con Adara

Álex Ghita se ha sincerado en la 'Curva de la vida' sobre sus momentos más destacados. Además de desvelar la dura infancia que vivió, el concursante de 'GH DÚO' dio más detalles sobre su ruptura con Adara Molinero a raíz de su amistad con Carla Barber.

"Nací en Rumanía. Tuve una infancia muy bonita pero a la vez con detalles que me marcaron. Haberme criado sin figura paterna, no lo voy a negar, se pasa mal (...) En esta etapa también mamá no comía para que...(se emociona) Gracias a que ella se ha sacrificado mucho, tocó un poco su vida para centrarse en que la mía fuese perfecta. Lo hizo mucho mejor de lo que estoy haciendo yo hoy por hoy. Ella lo camuflaba muy bien para que a mí no me faltara nada", comenzó diciendo Álex sin poder contener las lágrimas. El concursante contó que a los trece años se mudó a España y que fue el deporte lo que le hizo integrarse. Con el paso del tiempo, terminó moviéndose a Castellón de la Plana para formarse como entrenador personal, aunque sus comienzos también fueron duros.

"Hasta que consigo una habitación, estuve durmiendo en coches con una manta y me aseaba en un polideportivo. Es duro porque dormir en un coche cerca de la playa, se pilla un frío terrible", explicó. Álex señalaba entonces que había escrito las siglas 'C.B', confirmando después que se refería a Carla Barber. "A ella le tocó vivir cuando a mí se me rompió el corazón. Con Adara yo nunca había vivido el amor de esa manera, como una montaña rusa que me dejó muy marcado", expresó.

"Justo cuando yo empiezo con Adara, ella se creía que Carla tenía algo en contra de ella pero no lo tenía en absoluto. Tuvimos una recaída muy fuerte en el momento que yo asisto al cumpleaños de Carla Barber (...) Lo nuestro pasaba de los lloros a hacer el amor. En ese momento me dijo: 'Alex, si sigue en tu vida, no continuaré contigo porque no me estás dando mi lugar'. Sabía que no era bueno lo que hacía, pero cuando estás enamorado no funciona el raciocinio y me arrepentiré toda la vida", declaró Álex Ghita.

El concursante también afirmó que Adara habría querido condicionar otros ámbitos de su vida, como "que las chicas que entrenara fueran vestidas de otra forma o que no las estirase" (entre ellas, Alejandra Rubio, según decía Álex). Además, el concursante aseguró que habían sido muchas las ocasiones en las que la madre de Adara, Elena Rodríguez, se había puesto de su lado en los conflictos y había preguntado a su hija si seguía o no "en terapia para controlar sus celos".