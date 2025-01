Sofía Suescun habla sobre su bebé y emociona a sus seguidores: "Cada día es especial"

Sofía Suescun está totalmente entregada al cuidado de sus bebés. No se esconde y trata a sus animales como si fueran sus hijos. Tiene una conexión muy especial con sus perros y siempre que puede lo muestra en sus redes sociales.

Ha querido compartir con sus seguidores el profundo amor que siempre por su perrita. A través de varias imágenes donde se ve como ha crecido, Suescun explica que siente por Luna, a la que considera su bebe. "Bebé de mamá, ¿en qué momento te has hecho tan grande? Cada día con ella es especial, no os podría explicar cuánto significa para mí, la amo con toda mi alma", comenta.

Sus seguidoras han mostrado mucha empatía y han compartido sus casos personales: "Te entiendo mi Sofi yo igual tengo una niña que me la dieron desde que tuvo 8 días de nacida y hoy en la actualidad tiene 1 añito y es mi motor. Es lo que más

amo", le escriben.

De la boda a las dudas

El 2024 no fue el mejor año para Sofía Suescun que ha visto como la relación con su madre está completamente rota. Después de ser uña y carne, la navarra optó por separarse de Maite Galdeano con el pretexto de que no le dejaba vivir su vida. Esta relación, un tanto tóxica, entre madre e hija también afectaba al noviazgo con Kiko Jiménez.

Galdeano, por su parte, expuso en todo momento que la manipulación que Kiko Jiménez hacía sobre su hija era total, algo que también ha denunciado recientemente Adara Molinero. En su entrevista en ¡De viernes! habló sobre la situación tan complicada. "Esa situación tiene que ser durísima y desagradable. Pero las personas que tenemos al lado y a nuestro alrededor influyen mucho y son figuras muy importantes. Al final las escuchamos y no se deben escuchar a veces porque no reman a favor".

Terelu Campos quiso saber la opinión de Adara sobre si Kiko manipulaba a Sofía, algo que Adara aseguró que sí que ocurría. Por otro lado, también aseguró que el comportamiento de Galdeano con su hijo no era aceptable. "Aquí no hay buenos ni hay malos. Simplemente se podrían estar acercando posturas y tengo la sensación de que cada vez se alejan más y me parece súper triste. Tiene que haber solución de algún tipo".