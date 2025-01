Estos son los bancos que regalan casi 1.000 euros por hacer este cambio en la nómina

Caixabank, ING y Openbank han comenzado el año con nuevas promociones para captar clientes y domiciliar sus nóminas o recibos. Esto no es nuevo: en 2024 la banca ya mantuvo una feroz competencia para atraer nuevos clientes y que estos domiciliaran ingresos periódicos. “Los regalos, especialmente en dinero en efectivo, han sido la principal estrategia de la banca española para captar clientes, dado que se resisten a remunerar el ahorro”, señalan los expertos de HelpMyCash. Esta estrategia de marketing contrasta con la de los neobancos y bancos extranjeros, que apuestan por cuentas sin comisiones ni condiciones, además de ofrecer cierta rentabilidad por los saldos. Así, si se tiene en cuenta las ofertas de regalos a cambio de una nómina, hasta 12 entidades buscan atraer nuevos clientes con esta fórmula.

¿Cómo son las nuevas ofertas?

La práctica de ofrecer bonificaciones a cambio de domiciliar una nómina no es nueva: ya se utilizó en el pasado con éxito, a través de regalos de televisores, vajillas o diferentes productos. Pero estas promociones, que siempre van dirigidas a nuevos clientes, se han retomado con grandes diferencias. “Para empezar, los incentivos son mayores: las ofertas pueden alcanzar los 600 euros por domiciliar una nómina e, incluso, se eleva hasta los 720 euros a recibir a lo largo de doce meses si lo que se domicilian son los recibos”, especifican desde el comparador. Otra diferencia es que las condiciones son más flexibles: “periodos de permanencia más cortos, de tan solo seis meses o un año o requisitos más accesibles, puesto que en algunos casos ya no es necesario una nómina, sino que se pueden domiciliar ingresos periódicos”, añaden desde HelpMyCash. Incluso, el importe de los ingresos periódicos también se ha reducido, ya no se dirigen exclusivamente a clientes con un excelente perfil financiero, con nóminas de más de 2.500 euros, sino que el importe del salario para acceder a las ofertas ha descendido y hay promociones que exigen únicamente 700 euros.

En otras palabras, ha habido una democratización de la oferta para poder llegar a un mayor número de personas.

Clientes, cada vez menos fieles

La mayoría de cuentas remuneradas permiten al cliente cambiar de entidad en cualquier momento, mientras que los incentivos en dinero en efectivo buscan vincularlo durante un tiempo determinado, explican desde HelpMyCash. La irrupción de nuevas entidades ha demostrado a la banca tradicional que los clientes son cada vez menos fieles a su entidad de toda la vida y ofrecer incentivos directos como dinero en efectivo es una manera eficaz de captar su atención y una gran herramienta de márketing. Además, los clientes están cada vez más dispuestos a cambiar si la oferta es atractiva. Prueba de ello es que hay 10.200 millones de euros en bancos extranjeros, según datos del Banco Central Europeo (BCE), en busca de una rentabilidad que no han encontrado en los bancos españoles. A esto se une las facilidades para hacer el cambio. Los bancos cuentan con servicios de portabilidad, en otras palabras, se encargan de cambiar la domiciliación de cualquier recibo o pago que su nuevo cliente tenga. Otro aspecto que viene a reforzar esta estrategia, es que con la bajada de los tipos de interés del BCE, los productos de ahorro tradicionales como cuentas remuneradas y depósitos han perdido atractivo. Pese a ello, los clientes bancarios siguen mostrando un gran interés por estos productos en busca del máximo rendimiento para sus ahorros, lo que los lleva a valorar ofertas alternativas como el dinero en efectivo, que es un incentivo muy atractivo, ya que supone un ingreso inmediato y muy llamativo.

¿Vale la pena aprovechar estas ofertas?

Desde HelpMyCash se recomienda que si se tiene una nómina o ingresos para jugar no se deje pasar la oportunidad de sacar provecho a estas ofertas. “Es hora de sacudirse la pereza de encima e intentar sacar el máximo partido a nuestro dinero, sin temor a cambiar de entidad”, insisten los expertos. “Al igual que los españoles aprovechan las ofertas en telefonía móvil o electricidad, no hay ningún motivo para no hacerlo en el sector bancario, especialmente, en un momento en el que hay tanta competencia como el actual”, añaden desde HelpMyCash. Eso sí, antes de hacerlo desde el comparador financiero recomiendan que se analicen las ofertas y se tenga en cuenta la letra pequeña, en otras palabras, comprender las condiciones, como periodos de permanencia o comisiones asociadas; valorar las necesidades personales, puesto que se debe asegurar que la oferta se adapte a los hábitos financieros que se tenga como futuro bancario y comparar alternativas, puesto que neobancos y entidades extranjeras también tiene en su escaparate ofertas competitivas.