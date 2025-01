Una de las colaboradoras de Vamos a ver habla sobre su embarazo: "Todo se hace más tarde"

Sin duda 2024 fue el año del boom de los embarazos de famosas, con Anabel Pantoja, Alejandra Rubio o Dulceida como principales exponentes. Pero, ¿qué nos deparará 2025? Pues una de las colaboradoras de Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco, ha hablado sobre este asunto, sincerándose con sus seguidores en las redes sociales: "Todo se hace más tarde".

Estamos hablando de Alexia Rivas, quien abrió su perfil oficial de la red social de Instagram a las preguntas de sus seguidores. Y entre estas preguntas, una de las que quiso destacar Alexia fue la de si le gustaría ser madre.

La colaboradora explicó que "sí" que le gustaría, aunque considera que "todavía no, no tengo el reloj biológico muy desarrollado". Además, considera que "hoy en día todo se hace más tarde, acabo de cumplir 32 años, quizá a partir de los 35 me parecería buena edad".

Publicación de Alexia Rivas. / Instagram de Alexia Rivas @alexiaarivas

Alexia Rivas Serrano, quien vino al mundo el 20 de enero de 1993 en Ponferrada, León, es una reconocida periodista española con una amplia experiencia en diversos medios de comunicación tales como Marca, 13TV, La Sexta y Telecinco. Su presencia en el panorama mediático español es significativa, habiéndose desempeñado tanto en el rol de presentadora como en el de reportera.

Se graduó en periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2016. Alexia inició su trayectoria profesional en Marca Plus, la sección multimedia del periódico deportivo Marca. Allí, desempeñó labores de reportera, redactora y presentadora, mostrando su versatilidad y pasión por el periodismo. También incursionó como presentadora de un programa de actualidad en Castilla y León Televisión.

En el ámbito del periodismo deportivo, laboró como redactora y reportera en el telediario deportivo de 13TV y fue parte de varios programas de la misma cadena. Fuera del ámbito televisivo, Alexia incursionó en la actuación, participando en cortometrajes humorísticos junto al conocido youtuber Jorge Cremades.

En 2017, se integró al grupo de reporteros de "Más vale tarde" en La Sexta, donde trabajó hasta 2018. Ese mismo año, pasó a formar parte del programa "Socialité" de Telecinco, presentado por María Patiño, como reportera, redactora y colaboradora. Su participación en el programa continuó hasta el famoso incidente conocido como "Merlos Place" en 2020.

Supervivientes

En marzo de 2021, Alexia Rivas se convirtió en concursante de "Supervivientes" de Telecinco, enfrentándose a retos en un entorno natural extremo. Tras 35 días en la isla, se convirtió en la tercera persona eliminada del concurso. Posteriormente, se sumó como colaboradora al programa "Sobreviviré" en Mitele, conducido por Nagore Robles, y en septiembre de ese mismo año, debutó como colaboradora en "Ya es mediodía".