La hija de Bertín Osborne anuncia la decisión que ha tomado el presentador sobre su paternidad: "Va a hacer..."

Gabriela Guillén y Bertín Osborne no pasan por su mejor momento. Desde que la pareja salió a la luz, la sombra de la duda sobre ambos ha estado siempre sobrevolando, tanto en lo que a la veracidad de su noviazgo se refiere, algo en lo que ninguno de los dos logró ponerse de acuerdo, hasta sobre la paternidad del pequeño, uno de los temas que más cola ha traído y sobre el que se pronunció el presentador reconociendo ser el padre del bebé de la paraguaya.

Sin embargo, la demanda de paternidad interpuesta por la esteticien ha seguido su curso y ayer se resolvía finalmente en los juzgados.

A pesar de la notable ausencia del cantante en sede judicial, según su abogado porque este ya había reconocido al pequeño públicamente, la paraguaya salía satisfecha con el resultado. A la espera de los pasos que dé el cantante en el futuro, su hija, Eugenia Osborne ha querido hablar con los medios defendiendo la postura de su padre y asegurando que confía en los pasos que dará Bertín en el futuro.

Decisión de futuro

Después de la victoria de Gabriela Guillén frente a Bertín Osborne este miércoles en el juicio por la demanda de paternidad de su hijo en Alcalá de Guadaira, Sevilla, la modelo ha regresado a Madrid. Lejos de mostrar su felicidad, ha asegurado que "no me esperaba nada" de él ante las cámaras, mostrando una vez más su indiferencia.

Y... ¿qué opina la familia del presentador de televisión? Eugenia Osborne ha reaparecido este jueves ante las cámaras y se le ha preguntado si sabe si su padre le va a dar los apellidos al hijo de Gabriela.

Con la máxima sinceridad y sin ganas de meterse en esta polémica, Eugenia ha contestado: "Sabéis que de este tema yo no hablo y además sobre todo porque no es mi tema, no tiene nada que ver conmigo".

Además, la hija del presentador de televisión confía que el cantante hará las cosas bien por el bien del pequeño y de toda la familia: "Yo estoy segura que mi padre lo va a hacer todo bien".

Por último, la modelo se ha mostrado sorprendida al comentarle que ya se había celebrado el juicio por la paternidad del pequeño, ya que se supone que no lo sabía: "Ah, pues no sé, la verdad es que no tengo ni idea, no he hablado con mi padre ni nada, no tengo ni idea".