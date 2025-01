Jorge Javier Vázquez da el salto a las mañanas tras la vuelta de Ana Rosa: . "¿Qué vamos a hacer?"

Mediaset ha anunciado que Ana Rosa Quintana regresa a las mañanas de Telecinco con 'El programa de Ana Rosa' a partir del próximo lunes 3 de febrero. De esta manera, la periodista volverá a ponerse al frente de este mítico magacine, producido en colaboración con Unicorn Content.

La presentadora de televisión ha asegurado en directo desde 'TardeAR' que "tengo el corazón partío, porque me reencuentro con el equipo de las mañanas, con los que he estado muchos años, pero dejo a este", sin embargo le ha restado importancia porque "no me voy a Tombuctú".

El regreso de este formato implicará una remodelación de la franja matinal de la cadena, que contará con una versión reformulada de 'La Mirada Crítica' con Ana Terradillos y continuará con 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a Ver', con Joaquín Prat al frente.

Por su parte, Verónica Dulanto y Frank Blanco presentarán 'TardeAR' en la franja vespertina de Telecinco, también a partir del próximo 3 de febrero.

Jorge Javier Vázquez ¿da el salto a las mañanas?

Ana Rosa daba la sorpresa este miércoles cuando anunciaba que iba a pasarse a las mañanas y que volvía el histórico programa de Telecinco 'El Programa de Ana Rosa' -que se emitirá a partir del próximo lunes 3 de febrero a partir de las 9:00 horas-.

Jorge Javier Vázquez le ha comentado a su compañera y sucesora que le va a "echar de menos" durante las habituales conexiones que ambos realizan minutos antes de dar comienzo 'TardeAR'.

"Yo también te voy a echar mucho de menos, Jorge. Pero espero que te vengas algún día por la mañana", le ha respondido Ana Rosa Quintana en directo.

Tras ello, el presentador de 'El diario de Jorge' le ha asegurado a su vez. "¿Qué vamos a hacer?", dice. Así que productora y periodista ha dicho entre risas: "eso ya lo verás".