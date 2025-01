Luitingo estalla y manda callar a una seguidora por sus comentarios hacia Jessica Bueno: "Cállate, que eres mu..."

Jessica Bueno y Luitingo llevan su historia de amor más allá del charco con un romántico viaje a Rivera Maya. Ambos se mostraron muy ilusionados con la idea de viajar juntos hasta México, pero sus vacaciones no han comenzado como imaginaban por un incidente con el hotel.

¿El motivo? No les gustaba la habitación que les había tocado pese a contar con cama de matrimonio, baño en suite y acceso directo a la piscina. Han pasado de no recomendarlo y de bromear con preferir estar en Chipiona a mencionar al hotel en sus stories y aconsejarle a sus seguidores que acudan allí si desean viajar a esta zona de México. Así, la exconcursante de 'Supervivientes' ha contado que ya han estrenado el jacuzzi, que Luitingo ha definido como "muy hondo", y que han podido descansar perfectamente en su nueva habitación, en la que han dormido doce horas casi del tirón, informan desde Outdoor. "Nuestros padres preocupados por si salimos de fiesta por México y nosotros... durmiendo", ha escrito la modelo junto al vídeo en el que explica que en su primer día en Riviera Maya, además de conseguir el baño de habitación, apenas les dio tiempo a desayunar, a darse un baño en el playa y otro en el jacuzzi porque debido al jet lag prefirieron pasar toda la tarde y la noche durmiendo. "Nos despertaron a las siete de la tarde porque nos trajeron la cortesía de la casa: unas fresas con chocolate y un champán, pero no lo probamos", se ha sincerado la ex de Jota Peleteiro, confesándole así a sus seguidores que no ha exprimido sus primeras 24 horas en Riviera Maya, tras lo cual ha explicado que a partir de ahora sí que van a aprovechar el tiempo porque tienen muchas excursiones por delante antes de volver a España: "Necesitábamos descansar y ahora ya tenemos energía".

Eso sí, parece que su tono y su actitud ha cambiado radicalmente desde que hiciesen pública su queja y empezasen a ser tratados como 'VIPS'. Así, tras cuestionar duramente el complejo, llegando a insinuar que las condiciones eran tan pésimas que "Jessica dice que no se descalza aquí", los sevillanos han dejado de quejarse y han empezado a hacer publicidad del hotel.

"¿Os regalan el viaje y lo criticáis? De verdad es que menos influencers", dice un usuario de Instagram en uno de su los posts que han compartido. Miss Sevilla 2009 no ha dudado en responder a este mensaje, alegando que "nadie nos ha regalado nada" y dando a entender que no hay ningún tipo de contrato ni con la agencia de viajes, ni con el hotel ni ninguna empresa de las que están promocionando. "Esto es un regalo de los reyes Magos de parte de Luis", añade. Puede que su queja no estuviese fuera de lugar si verdaderamente la pareja reservó y pagó por algo diferente a lo que se les asignó en un primer momento, sin embargo, el haberlo hecho público de esa manera a través de las redes ha terminado siendo para algunos motivo para que pierdan 'la razón'. Especialmente después del comentario de José Luis Romero Magro, que ha mandado 'callar' a una internauta tras asegurar que están haciendo publicidad desde que se montaran en el avión. "Jajajajaja cállate, que eres mu pesaita miarma", le ha dicho. "¿Perdona? Más educación. Siempre dando el cante", le han contestado.