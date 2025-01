María Patiño denuncia el desagradable comentario que le hizo un conocido presentador de Telecinco: "La foto que tienes colgada en bikini..."

María Patiño es una de las presentadoras más conocidas de la pequeña pantalla. Desde sus inicios como reportera, la gallega se ha dedicado al mundo del corazón. De Dónde estás corazón en Antena 3 a Sálvame en Telecinco, programa en el que refrendó su popularidad y en el que hasta la cancelación del mismo, compartió plató con Belén Esteban, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros o Víctor Sandoval.

Ahora, la periodista es uno de los inconos de Ni que fuéramos... una especie de hermano pequeño del extinto Sálvame que se emite en Ten y en Quickie. En este espacio adopta el rol de presentadora y ahora ha aprovechado para compartir una desagradable episodio que vivió de la mano de un conocido presentador de Telecinco, ni más ni menos que Bertín Osborne.

Un comentario más que desafortunado parece haber sido la causa del encontronzo de ambos y es que todo empezó con una acalorada discusión.

Desagradable momento

En pleno debate sobre la reciente sentencia de paternidad de Bertín Osborne, la tertulia de 'Ni que fuéramos shhh' se centró en analizar las actitudes y decisiones del cantante, quien no se presentó al juzgado en el juicio por la demanda de paternidad interpuesta por Gabriela Guillén. Fue en este contexto cuando María Patiño compartió una experiencia personal que vivió años atrás. Según relató la periodista, todo comenzó con una llamada del presentador hacia ella, visiblemente enfadado, en la que le exigía explicaciones sobre las opiniones de los colaboradores del programa respecto a las polémicas de Osborne con Guillén.

Lo que empezó como una conversación para discutir las críticas hacia su comportamiento tomó un giro inesperado cuando Osborne lanzó un comentario completamente fuera de lugar. "Una vez hablé con él sobre este tema. Me llamó enfadado, estuvimos discutiendo y, al final, me soltó: 'Cómo me pone la foto que tienes colgada en biquini'. Le colgué el teléfono. Me incomodó muchísimo", reveló visiblemente seria. La presentadora también aseguró que aquella experiencia fue desagradable y que aún recuerda el nivel de incomodidad que sintió en ese momento.