"Preocupación" por Jessica Bueno tras el incidente ocurrido en México: "Nos despertaron a las siete..."

Jessica Bueno y Luitingo llevan su historia de amor más allá del charco con un romántico viaje a Rivera Maya. Ambos se mostraron muy ilusionados con la idea de viajar juntos hasta México, pero sus vacaciones no han comenzado como imaginaban por un incidente con el hotel.

¿El motivo? No les gustaba la habitación que les había tocado pese a contar con cama de matrimonio, baño en suite y acceso directo a la piscina. Han pasado de no recomendarlo y de bromear con preferir estar en Chipiona a mencionar al hotel en sus stories y aconsejarle a sus seguidores que acudan allí si desean viajar a esta zona de México. Así, la exconcursante de 'Supervivientes' ha contado que ya han estrenado el jacuzzi, que Luitingo ha definido como "muy hondo", y que han podido descansar perfectamente en su nueva habitación, en la que han dormido doce horas casi del tirón, informan desde Outdoor.

"Nuestros padres preocupados por si salimos de fiesta por México y nosotros... durmiendo", ha escrito la modelo junto al vídeo en el que explica que en su primer día en Riviera Maya, además de conseguir el baño de habitación, apenas les dio tiempo a desayunar, a darse un baño en el playa y otro en el jacuzzi porque debido al jet lag prefirieron pasar toda la tarde y la noche durmiendo. "Nos despertaron a las siete de la tarde porque nos trajeron la cortesía de la casa: unas fresas con chocolate y un champán, pero no lo probamos", se ha sincerado la ex de Jota Peleteiro, confesándole así a sus seguidores que no ha exprimido sus primeras 24 horas en Riviera Maya, tras lo cual ha explicado que a partir de ahora sí que van a aprovechar el tiempo porque tienen muchas excursiones por delante antes de volver a España: "Necesitábamos descansar y ahora ya tenemos energía".

Y es que en España parece que los problemas con su exmarido, Jota Peleteiro, esperan a la sevillana. Bueno fue muy sincera ne una entrevista en De viernes. Detalla por qué dejó Bilbao para irse a Sevilla con sus tres hijos: ''Es un año muy difícil, salgo de 'GH' y me encuentro con que no tengo coche familiar, yo no lo necesito, pero es por los niños'', y revela que Jota Peleteiro se lo quitó ''de muy malas maneras''. Además, revela que su ex dejó de pagar el piso en el que vivía: ''Me encuentro que el piso donde yo vivo con los niños no se estaba pagando desde que me fui a 'GH'. La pensión de los niños tampoco'', y continúa, afectada: ''Soy tan tonta que me creo las excusas que da. No me puedo creer que una persona tenga tanta frialdad de poder y no colaborar con sus hijos o ayudarme a mí que he sido su mujer durante 10 años, que no le he hecho nada malo''.

''Él dispuso que me ayudaría con el alquiler donde yo iba a vivir con los niños, que yo iba a seguir conduciendo el coche familiar y que la persona de apoyo iba a seguir trabajando para los dos'', revela Jessica sobre lo que aceptó Peleteiro para que ella no se fuese a vivir a Sevilla.

Y explica que ella no quería nada y que lo único que le pedía era que pagase la pensión de sus hijos, algo que, según afirma, no hace desde hace tiempo: ''Lo ha dejado de hacer porque ha visto que yo he empezado a trabajar y que he querido hacer mi vida''.

''Dice que no tiene dinero. No sé gran cosa de su vida, pero sí que se lo encuentran comiendo en restaurantes, veo que viaja. Con la anterior pareja, que ya estaba incumpliendo, se fue a Dubái, a París'', carga Jessica contra Peleteiro al revelar que no paga la pensión, pero sí los viajes.