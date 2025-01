Adara Molinero sorprende con su nuevo embarazo: "Llega sola, sin buscarla"

En sus redes sociales, hace unas semanas, Adara quiso hablar de su deseo de ser madre de nuevo, pero sin mencionar a su exnovio. "Me gustaría muchísimo tener otro hijo", confesó en Threads, donde también aclaró que solo quiere tener otro bebé en un plazo máximo de dos años, esto es, se da de margen hasta que cumpla 33 años o ya no lo tendrá y será únicamente mamá de Martín, un niño que ahora tiene cinco años y que es fruto de su relación con Hugo Sierra.

"Si en dos años no encuentro a la persona correcta no tendré más y me operaré la diástasis abdominal. Lo tengo clarísimo", comentaba la hija de Elena Rodríguez, que quiere acabar con la diástasis abdominal, que es la debilidad de la pared abdominal causada por la separación de los músculos rectos del abdomen. Una de sus seguidoras le ha preguntado entonces si no ha valorado la opción de ser madre soltera, pero ella ha dejado claro que no entra entre sus planes.

"No te obsesiones. La persona correcta llega sola, sin buscarla", le ha dicho otra seguidora, ante lo que Adara ha comentado: "No estoy obsesionada y no la busco, por eso pongo un máximo de dos años".

Adara se muestra muy sincera

Tras la salvación de Sergio durante el debate del domingo y la de Miguel Frigenti en la gala del pasado martes, la lista de nominados quedaba reducida a Álex Ghita, Maica y Manuel Cortés. Uno de ellos iba a convertirse en el nuevo expulsado de 'GH DÚO'.

Los tres concursantes se enfrentaban a la decisión de la audiencia. En primer lugar, Carlos Sobera pedía a Maica y Manuel Cortés que acudieran a la sala de expulsión. Uno de ellos ya estaba salvado. Tras protagonizar un cara a cara de lo más tenso, finalmente descubrían el resultado de la votación. Tras convertirse en el expulsado de la noche, Álex Ghita ponía rumbo a plató. Al llegar, el presentador le hacía saber algo: Adara había hablado de él en varias ocasiones y lo iba a poder ver absolutamente todo.

Tras ver todos los vídeos en los que su ex le criticaba, el entrenador no dudaba en dar respuesta: "No me sorprende. Sigue siendo la misma refunfuñona de siempre. Sigo opinando lo mismo de ella. Creo que es una chica increíble por fuera, por dentro como todo el mundo, virtudes y defectos. Algunos defectos pesan más que las virutdes", reaccionaba de primeras.

"Me gustaría que aclarase algunas cosas. Ella escribió mucho, se dedicó a grabarse con su madre, luego acabo borrándolo. Habla mucho pero no concreta nada", continuaba.