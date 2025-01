El cuñado de Isa P traiciona a la hija de Isabel Pantoja: usando la técnica de hablar por teléfono

Europa Press era testigo en exclusiva de como Isa Pantoja sufría un mareo y un desvanecimiento el pasado lunes cuando se encontraba con Asraf Beno en una tienda de ortopedias cercana a su domicilio. Un desmayo sobre el que la hija de Isabel Pantoja, consciente de la preocupación entre sus seguidores al estar embarazada de cuatro meses, se pronunciaba poco después a través de sus redes sociales.

Visiblemente recuperada la peruana reconocía que llevaba varios días con taquicardias y, aunque suponía que su pérdida de conciencia se debía a un bajón de tensión por su estado, revelaba que iría al médico para someterse a diferentes pruebas y quedarse más tranquila en este momento tan especial de su vida en el que a la alegría por su embarazo se ha sumado la preocupación por el ingreso de la hija de Anabel Pantoja, Alma.

No es el único motivo por el que Isa se ha convertido en noticia, ya que este jueves su cuñado Anuar, hermano de Asraf, acudía a un evento en Madrid y revelaba en un desliz el sexo del bebé que espera, un niño, acabando así sin darse cuenta con el secreto mejor guardado de la pareja.

"Estoy muy bien, muy bien gracias. Pero no voy a decir nada ¿vale?" ha asegurado la tertuliana a su llegada a Madrid para cumplir con su cita semanal con el programa 'Vamos a ver', confirmando que su desmayo fue solo un susto y ya está completamente recuperada, pero sin confirmar si su segundo hijo será un niño como ha contado su cuñado.

Usando la técnica de hablar por teléfono, y sin poder contener la risa, Isa ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa, dejando en el aire si es cierto como dijo Anuar que espera un varón, y si está feliz porque es lo que ella prefería desde el primer momento.

Más esquiva que de costumbre, la hija de la tonadillera tampoco ha querido decir nada sobre la mejoría de la pequeña Alma, que después de casi dos semanas en el hospital, ha abandonado la UCI y se encuentra en planta, confirmando así que su recuperación marcha por el buen camino.

Reencuentro en Canarias

Tras años de conflicto familiar, Kiko Rivera e Isa Pantoja se reencontraron en el hospital de Canarias donde está ingresada su sobrina, la hija de su prima Anabel Pantoja. Desde entonces no han vuelto a hablar, pero Isa valora el gesto que su hermano tuvo con él y se emociona hablando del momento.

Ella misma ha contado en TardeAR que fue Kiko quien se acercó a ella pero también dejaba claro que no quiere darle "más importancia de la que tiene". A ella le emocionó su hermano, pero sabe que esto no es sinónimo de reconciliación: "Me pareció un gesto súper bonito". "Me tocó el corazón, no sé si es porque estoy más sensible, pero creo que en otro momento hubiera sentido lo mismo", reflexionaba Isa, que añadía que aunque la situación no fue más allá, sí es cierto que no se evitaron: "Me quedo con esas cosas bonitas, que creo que muchas veces sí que hace falta una muestra de cariño y ya está". "No significa que vamos a a reconciliarnos ni nada. Además, él en las declaraciones lo que dice todo el rato sobre Anabel, pero quiso dejar de lado en ese momento y tener ese gesto hacía mí, insistía la colaboradora, que hacía una afirmación que provocaba la ternura de todos. "El cariño y el amor que le tengo no tiene fecha de caducidad".