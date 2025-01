El desastres estético que ha sufrido la ex de Matamoros y que pone en riesgo su salud: "Es de locos, te va a salir barba"

Estela Grande hace años que se desvinculó del clan Matamoros. La modelo e influencer sin embargo y a pesar de haber abandonado la pequeña pantalla, tras una incursión en realities de Telecinco, ha logrado hacerse en un hueco en el mundo de las redes sociales donde trabaja como creadora de contenido para varias marcas.

De hecho, en una de sus últimas entrevistas confesaba que a pesar de no descartar su vuelta a la televisión más adelante, su aparición en diferentes platós y su mayor exposición pública le habían pasado factura y habías resentido su salud mental.

No obstante, la influencer sigue siendo my activa en las redes sociales, donde atesora cientos de miles de seguidores que permanecen al tanto de los último movimeintos de la ex de Diego Matamoros. El último ha sido un tratamiento estético que Estela Grande se lanzaba a realizarse por su cuenta y en su propia casa y que ha hecho que muchos de sus seguidores se echen las manos a la cabeza. Se trata del dermaplannig, una exfoliación de la piel en la que se utiliza una especie de bisturí para retirar el vello facial y parte de la capa más superficial de la piel. Una práctica muy criticada y cuestionada por los riesgos que puede entrañar para la salud.

Desastre estético

"Me encanta cómo me deja la piel, la luz, el brillo y el maquillaje, mucho más bonito", expresa la que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP', al explicar por qué se realiza el dermaplaning. Y es que para este tratamiento se utiliza un bisturí de calibre 10 para raspar suavemente la capa superior de la piel constituida por células muertas con el fin de revelar una tez más brillante y suave.

Tal y como ha contado la creadora de contenido, ella se lo hacía "bastante" hace dos años. Pero, desde hace algún tiempo, no se lo había vuelto a hacer... hasta ahora. "Quiero probar a hacérmelo yo sola. Me voy a quitar todo el vello de la cara, la pelusilla. Aunque sea un pelo muy finito, está ahí. Sobre todo a la hora de maquillarte. No sabéis cómo cambia la cosa", reconoce la que fuera mujer de Diego Matamoros.

Y, adelantándose a las críticas que le han llegado según ha publicado el vídeo, Estela Grande ya ha aclarado que el vello no sale "ni más fuerte ni más negro" y que esto tan solo son mitos. Pese a todo, los comentarios negativos y las alertas de sus seguidores no han tardado en llegar. "Cuidado, esto no es nada recomendable", le advierte un usuario. "Esto es afeitar. Yo no se lo recomiendo jamás a mis clientas. Además, el vello facial es normal", "esto no podéis ponerlo, lo harán las niñas", "Madre mía... eso es de locos", "no me lo hago ni de coña" o "te va a salir barba".