Una estadounidense en España no da crédito a lo que pasa por la cena y da este consejo para no ser expulsado del país

Que debes evitar si no quieres quedar como un “guiri” . Morganinspain es una tiktoker Estadounidense que tras años viviendo en España se dedica a hacer videos de humor aconsejando a sus compatriotas sobre cosas que no deben hacer si no quieren generar miradas de desaprobación o, mejor aún, convertirse en el centro de atención por motivos poco favorables.

1. Quedarse en el lado izquierdo de las escaleras mecánicas

En España, las escaleras mecánicas tienen una regla no escrita: el lado derecho es para quedarse quieto, y el izquierdo, para los que tienen prisa. Si decides bloquear el paso en el lado izquierdo, prepárate para las miradas fulminantes (y algún que otro comentario pasivo-agresivo).

2. Poner chorizo en la paella

Ah, la paella, ese plato sagrado que representa la esencia culinaria de España. Si quieres ofender profundamente a un español (sobre todo a un valenciano), simplemente añade chorizo a la receta. ¡La paella es un arte y no un campo de experimentación!

3. Decir que la comida española es “súper picante” y que en España se comen muchos tacos

Nada desconcierta más a un español que escuchar que su cocina es picante o que usan tacos como los mexicanos. España tiene una gastronomía rica y variada, pero el picante no es protagonista, y los tacos... bueno, son otra historia.

4. Ir a cenar antes de las 21:00

En España, la vida se vive tarde. Cenar a las 18:00 o 19:00 es algo impensable aquí. Si lo haces, puede que incluso encuentres restaurantes cerrados.

5. Referirse al fútbol como “soccer”

Si quieres herir el orgullo futbolístico de un español, llámalo “soccer”. En un país donde el fútbol es casi una religión, usar esta palabra suena tan extraño como intentar convencer a un fan del Real Oviedo que apoye al Real Sporting de Gijón.

España es un país lleno de tradiciones, costumbres y mucho amor por su cultura. Evitar estos pequeños errores ayudará a que los “guiris” no sean expulsados de nuestro país.