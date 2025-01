Malas noticias para los pensionistas: el motivo por el que van a recibir menos dinero el mes que viene y el día en el que van a a cobrar

Hoy ha sido día de cobro para millones de pensionistas españoles. Para muchos de ellos, ha sido un buena noticia el aumento de lo que perciben por la revalorización de las pensiones, pero el rechazo de PP, Vox y Junts al decreto ómnibus, hará que en febrero cobren bastante menos.

Los más de diez millones de pensionistas que viven en España cobrarán esta semana la nómina de sus prestaciones con la subida que les correspondería para este año. Un 2,8% superior en el caso de las contributivas y de entre el 6 y el 9% en el caso de las mínimas o las no contributivas. La orden de pago está dada, confirmó ayer el Gobierno. No obstante, una vez que el Congreso ha tumbado el real decreto-ley del Ejecutivo que incluía, entre otras decisiones, esa revalorización, en la nómina de febrero las prestaciones bajarían y volverían los importes de 2024 si en este tiempo el Consejo de Ministros o el Parlamento no toman medidas extraordinarias para evitarlo.

Los concernidos en Asturias son 300.000 pensionistas: más de 270.000 perceptores de pensiones contributivas, otros 18.500 que cobran las pensiones de las Clases Pasivas (antiguo régimen de los funcionarios) y casi 9.000 beneficiarios de pensiones no contributivas, las más modestas del sistema. Cada mes la Seguridad Social, a través de las entidades bancarias, abona las pensiones de las que vive, a la luz de las citadas cifras, casi un tercio de los asturianos. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguraron ayer que "el cobro y la subida de las pensiones en el mes de enero están asegurados gracias a que el decreto ley ha estado vigente hasta hoy (por ayer)". PP, Junts, Vox y UPN, cuyos votos han frenado el llamado decreto omnibús en el Congreso, "tendrán que explicar por qué han recortado las pensiones en 2025 y por qué los pensionistas, después de ver revalorizada su pensión en enero, van a tener que soportar que sea más baja en febrero", expusieron esas fuentes ministeriales. un ingreso que se hará por estas mismas fechas en febrero, que es cuando los bancos suelen realizar el ingreso.

