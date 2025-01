Preocupación por el estado de salud de Paz Padilla al compartir un inesperado video en Instagram en el que acaba por los suelos: "Me voy a marear, llama al médico"

Paz Padilla se convertía en noticia hace unos meses al saberse que Telecinco decidía prescindir de sus servicios. Sin embargo, la actriz seguriía vinculada en cierto modo a la cadena ya que aparecerá en algunos episodios de La que se avecina, serie de la cadena de Mediaset en la que interpreta a Chusa.

A pesar de esta inesperada decisión, la madre de Anna Ferrer no ha dejado de prodigarse en redes sociales donde esta vez ha compartido un divertido momento haciéndose un piercing.

y es que si algosabe hacer la cómica es convertir un momento cualquiera en todo un espectáculo ya que ha acabado por los suelos y pidiendo que acudiera al lugar un médico.

"Me ha dado hasta un mareo"

Paz Padilla sabe cómo convertir cualquier experiencia en una auténtica comedia. La excolaboradora de Telecinco, siempre fiel a su estilo, ha sido capaz de convertir un momento cotidiano en una escena repleta de risas, comentarios divertidos y, cómo no podía ser de otra manera, con algo de "drama". ¿El motivo? Un piercing.

Paz Padilla se hace un piercing / Instagram

Todo comenzó cuando la gaditana llegó al establecimiento lista para someterse al procedimiento. Desde el primer instante, su espontaneidad brilló: "¡Me ha dado hasta un mareo!", exclamaba Paz Padilla, justo después de que la profesional le hubiese simplemente marcado el punto dónde iría el piercing con un rotulador.

A punto de realizar el agujero, la profesional le pidió que intentara no moverse, pero, con su característico humor, Paz Padilla no pudo evitar soltar: "Que no me mueva dice… Para hacerme uno ahí abajo". Cómo no podía ser de otra manera, Paz Padilla reaccionó con un grito al sentir el pinchazo.

Biografía

María de la Paz Padilla Díaz, conocida artísticamente como Paz Padilla (Cádiz, 26 de septiembre de 1969), es una actriz, presentadora de televisión y empresaria española.

Nació en Cádiz el 26 de septiembre de 1969. Su padre, Luis Padilla, (ya fallecido) fue cristalero y también tramoyista del Gran Teatro Falla. Su madre Dolores Díaz García (14/04/1928-11/02/2020), fue limpiadora de la Facultad de Medicina. Tiene seis hermanos.

Tras una etapa inicial ligada al Hospital Universitario Puerta del Mar de su ciudad natal, trabajando como limpiadora, Paz Padilla comenzó en la televisión en 1994 en el programa de humor Genio y figura emitido en Antena 3. Colaboró en varios programas más en esta cadena.

Cabe destacar que le hizo a su compañero Juan y Medio vendarle la cabeza y la boca para que se mantuviera callado en un programa de Menuda Noche, fue idea de Manu Sánchez.

Además, Paz estudió FP de Bellas Artes, con la especialidad de pintura y cerámica.