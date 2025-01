La relación de José María Almoguera y María la jerezana en entredicho por estas comentadas imágenes con la ex de Carlo Costanzia: "Están todo el día abrazados"

José María Almoguera se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de la última edición de GH Dúo. El hijo de Carmen Borrego entraba en la casa más famosa de la televisión con su apellido como uno de los grandes condicionantes. No hay que olvidar que además de hijo de la colaboradora, el técnico de sonido es nieto de María Teresa Campos y sobrino de Terelu.

Tras una emotiva curva de la vida en la que el José María Almoguera se abría como nunca y hacía un extenso repaso por los años de infancia, destacando el papel que había tenido en su vida personas como su madre, su abuela o sus amigos, unos pilares imprescindibles en la vida del joven, que no eludió ninguna pregunta. Ni siquiera las que tienen que ver con su sonado divorcio de la madre de su hijo Marc, Paola Olmedo.

Ahora, el hijo de Carmen Borrego continua avanzando en el reality y en su incipiente relación con María la jerezana, un romance sobre los que algunos compañeros de la casa no han dudado enopinar abiertamente e incluso, cuestionar los sentimientos del técnico de sonido por la exgran hermana.

Romina, Óscar y Maica han sido los que más han puesto en tela de juicio el idilio que ambos concursantes estarían viviendo, señalando al hijo de Carmen Borrego y afirmando que este habría intentando crear una carpeta a toda costa con otras chicas de la casa, entre ellas, Jeimy Baéz, ex de Carlo Costanzia, actual novio de su prima Alejandra Rubio y compañera de reality del hijo de Carmen Borrego.

Una relación cuestionada

Los concursantes de 'GH DÚO' han podido ver imágenes de la convivencia en el salón y José María Almoguera ha descubierto lo que piensan algunos de sus compañeros sobre él, en especial de la relación que podría estar generándose con María Sánchez en la casa, a lo que ha reaccionado en directo durante la gala.

Maica no se cortaba en decir lo que piensa sobre esto también en directo, la que asegura que cree que el hijo de Carmen Borrego lo ha intentado con varias chicas de la casa: "Si soy sincera, con Romina si he visto que ha tonteado un poco, a Jeimy está todo el día abrazada. A mí me decía unas cosas y me daba unos abrazos por la espalda que no me lo esperaba. Yo soy mi opinión de lo que ocurre en la casa, libertad de expresión". La que opina del 'feeling' que ve con María: "Él dice que no siente nada, pero yo si veo que hay un acercamiento, no digo que eso sea falso. Pero he visto que lo ha intentado con varias chicas".