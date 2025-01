Sale a la luz el posible romance de Sandra Barneda con este concursante de La isla de las tentaciones: "Soy su tentación"

La isla de las tentaciones es sin duda un fenómeno televisivo que año tras año bate récords de audiencia. En esta nueva edición si hay un protagonista es Montoya. El andaluz ha dejado en solo tres programa emitidos frases para la historia y momentos que han sido la comidlla de las redes sociales. El último, el producido en la hoguera en la que junto a sus compañeros era testigo del acercamiento que su novia Anita estaba teniendo con Manuel, tentador VIP.

El joven no agunatba las imágenes y se rompía la camisa al tiempo que amenazaba con abandonar el programa superado por la situación.

Al margen de estas anécdotas, por las redes circulando un rumor sobre si Sandra Barneda podría ser la auténtica tentación de Montoya, algo a lo que la presentadora no ha dudado en responder.

Verdadera tentación

Los espectadores de 'La isla de las tentaciones 8' comentan todo lo que ocurre en el programa en las redes sociales y Montoya se ha convertido en uno de sus temas de conversación favoritos gracias a sus reacciones cada vez que ve imágenes de Anita con Manuel. En las dos ocasiones que ha visto cómo actúa su novia con el exconcursante de 'GH DÚO', el sevillano primero se hunde y, después, se lanza a abrazar a Sandra Barneda.

La ha llamado "cariño", le ha dado besos y abrazos y le ha pedido que opine sobre quién es más guapo, si Manuel o él. Unas reacciones que han hecho que los espectadores del exitoso programa de Telecinco bromeen diciendo que la "verdadera tentación" del sevillano es la presentadora, a la que un reportero de 'El Generacional' le ha preguntado por estos comentarios en un evento.

La verdadera tentadora de Montoya es Sandra #LaIslaDeLasTentaciones3pic.twitter.com/uPhtkrzLka — Laura 🩸 (@uwuqi23) January 20, 2025

La periodista ha demostrado que está muy atenta a todo lo que se dice en las redes sociales, pues ha asegurado que sí que sabía que existía esta broma: "Están diciendo que soy la tentación de Montoya, pues no sé, se lo preguntaré, no me había dado cuenta en 'La isla', porque es que como vienen más momentos...". Unas declaraciones con las que también ha deslizado que ocurrirán muchas más cosas que los espectadores no tienen que perderse en los próximos episodios, que se podrán ver los lunes y los miércoles en Telecinco.