Fabiola Guillén sentencia Bertín Osborne y habla de lo que pasó: "Te puedo decir cómo actuaba en determinados momentos y ni aún así acertaba"

Fabiola Martínez se ha sentado esta semana en el plató de '¡De viernes!' y no ha podido pasar por alto la actualidad de esta semana: el juicio por la demanda de paternidad que Gabriela Guillén interpuso contra Bertín Osborne y al que el presentador no se presentó.

"Yo sí estuviese en su lugar también protegería a mi hijo y haría lo posible para que estuviese bien", explicaba Fabiola en la entrevista previa que había dado en el programa, pero una vez en plató se ha mostrado de lo más sincera.

"No tengo ni información ni para tener mi propio criterio", anunciaba la invitada cuando le preguntaban la no asistencia del presentador en el juicio, aunque reconocía que "el Bertín que estuvo conmigo, te puedo decir cómo actuaba en determinados momentos y ni aún así acertaba".

Además, ha asegurado que "me enteré del juicio cuando me l dijo el redactor que me hizo la entrevista previa" y ha comentado que "como madre que soy de mis hijos, por ellos haría lo que fuera", por lo que puede llegar a entender a Gabriela.

Fabiola ha explicado que "no sé lo que han hablado entre ellos (Bertín y Fabiola)" y que ni siquiera ella ha hablado con él de este tema, pero ha dejado claro que no le toca a ella propiciar que sus hijos conozcan al niño de Gabriela: "Su padre debería, con lo que decida, sentarse y explicarles la situación".

Los colaboradores le han preguntado por si ha podido notar algo diferente en la relación de sus hijos con su padre, pero Martínez aclara que no hay nada raro. "A mí Carlos nunca me ha hablado de esto como algo que le preocupe y obviamente Quique no puede expresar tanto como él", dice refiriéndose a la condición con la que nació que le provocó una enfermedad.

Cree que sus hijos son de alguna manera "una protección" respecto a todo lo sucedido. "Por salud mental, no vemos nada de lo que pasa fuera, tenemos nuestra rutina y si lo ve no me lo transmite", explica.

"Hay que estar en la cabeza de cada uno. Cuando tú te enfrentas a algo así utilizas las herramientas que tienes para cuidar o proteger o que la situación se enderezca", concluye la también modelo.

Sin querer entrar mucho en esta polémica, sí cree que "ambos han asumido de cierta forma esta responsabilidad, pero se ha gestionado mal públicamente" y "no sé" cuál es el papel que va a tener Bertín respecto a ese niño.

Así es el complicado día a día de Fabiola con su hijo Kike

Para Fabiola y para Bertín, la noticia sobre la salud de su hijo supuso un mazazo inmediato. La pareja pasó en un instante de sentir ilusión por la llegada de su primer hijo en común, a pensar que el mundo se les venía encima. Pese a que los primeros años fueron una lucha constante y un complicado aprendizaje, lo cierto es que Fabiola intenta ver el lado positivo:

"A mí me dijeron que mi hijo, como mucho, iba a vivir dos años, que la tasa de supervivencia estaba en un 1%. Kike va a cumplir en unos días 18 años y tengo que deciros que es el mejor regalo que me ha hecho la vida. Kike nos ha enseñado que hay otra manera de vivir la vida, su alegría y su amor no son comparables con nada".

Y es que el día a día con Kike es algo que Fabiola ha llegado a amar profundamente pese a las dificultades: "Yo soy una persona realista. Es duro pasar por esto, mi hijo es una persona a la que si no le levantas de la silla no se levanta, que si no le acercas el vaso de agua él no bebe, y si una persona no bebe se muere, pero pese a todo eso yo con mi hijo aprendo cosas cada día".