Se filtra la famosa pareja del hijo de Carmen Borrego, que trabaja actualmente en Telecinco: "Están liados"

La relación entre José María Almoguera y María 'La Jerezana' avanza a pasos agigantados. La pareja continúa con su idilio furtivo dentro de la casa de 'GH DÚO' y, aunque por el momento Dani Santos es el único que sabe lo que ocurre entre ellos, ya han empezado a surgir los primeros rumores entre el resto de compañeros: "Estos dos están liados, te lo digo yo".

José María y 'La Jerezana' se las están arreglando para dar rienda suelta a su pasión sin ser vistos: besos bajo las sábanas, miradas cómplices cuando están rodeados de sus compañeros, caricias cuando nadie les ve... Y precisamente esas muestras de cariño furtivas son las que han enganchado a los espectadores y también a la mismísima Carmen Borrego.

La madre de José María Almoguera ha reconocido en el plató de '¡De viernes!' que le encantan "los besos furtivos" entre su hijo y la de Cádiz y que está enganchada a esta edición: "Me encantan esos besos furtivos que se dan, me gustan mucho más que los que se dan en la cama. Me parecen divertidísimos esos compañeros haciendo el reptil para intentar pillarles in fraganti". Han sido varias las voces que aseguran que lo que José María está haciendo con 'La Jerezana' no es más que una carpeta: "Le gustan todas, lo ha intentado conmigo también, pero se dio cuenta de que yo no soy de las que se va con el primero que le dice algo", explicaba Romina Malaspina.

Carmen está convencida de que las compañeras de José María están equivocadas: "Ya te digo yo que lo de mi hijo es real, que está bien con María y que le gusta porque mi hijo no sabe ni lo que es 'una carpeta". Carmen Borrego no es la única que está encantada con la incipiente relación de José María Almoguera y María 'La Jerezana'. La madre de la concursante, que también se llama María, ha compartido espacio con su "consuegra" y ha reconocido que José María es el tipo de chico que le gusta a su hija: "A ella le gustan los hombres a la antigua usanza, caballeros, educados, muy así como José". ¿Será este el comienzo de una bonita historia de amor? ¿Pasarán Carmen Borrego y María las próximas navidades juntas como una gran familia?