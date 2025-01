Hace dos semanas, Kiko Rivera no dudaba en viajar hasta Gran Canaria para acompañar a su prima, Anabel Pantoja, tras el ingreso en la UCI de la pequeña Alma. Un gesto que demostraba la gran unión que hay entre ellos a pesar de todas las polémicas que ha habido en su familia.

Allí, el dj coincidió con su hermana Isa, que también viajó a la isla... sucediendo lo inimaginable, ambos se dieron un abrazo anta la delicada situación que estaba viviendo su prima, un gesto que como la joven comentó este viernes en 'Vamos a ver' "me tocó el corazón".

Tras esto, Kiko ha compartido este fin de semana un storie en su perfil de Instagram en el que ha vuelto a dejar patente el gran amor que siente por su prima Anabel y la felicidad por la recuperación de la pequeña Alma.

Aunque no ha escrito nada en la imagen, el dj ha compartido diversas fotografías con su prima, mostrándole así su apoyo ahora que ya ha trascendido que Alma se encuentra en planta tras pasar quince días en la UCI.

Kiko Rivera se reconcilia y lo publica a través de una imagen "Me tocó el corazón" / INSTAGRAM

Las palabras de Isa P

Fiel a su cita semanal con 'Vamos a ver', y ya completamente recuperada del desmayo que sufrió hace unos días ante las cámaras de Europa Press mientras se encontraba en una ortopedia con su marido Asraf Beno, Isa Pantoja ha reaparecido en el plató del programa de Mediaset y, además de reaccionar al desliz de su cuñado Anuar revelando que espera un niño, ha revelado cómo fue su reencuentro con Kiko Rivera en el hospital cuando ambos viajaron a Gran Canaria para estar al lado de Anabel Pantoja tras el ingreso de urgencia de su hija Alma.

Hace varios días el periodista Pepe del Real contó precisamente en 'VAV' que, lejos de evitarse, los hijos de Isabel Pantoja se dieron un emotivo y sentido abrazo cuando coincidieron en Canarias hace dos semanas. Algo que habría dejado muy tocado al Dj, que estaría reflexionando acerca de la posibilidad de reconciliarse con su hermana.

Algo que por el momento no se ha producido, ya que como ha reconocido Isa no han vuelto a hablar desde que se vieron en el hospital: "No le quiero dar más importancia de la que tiene y no quiero abrir un melón. Sí que le vi, se acercó a mí y me pareció un gesto súper bonito, me tocó el corazón" ha confesado, asegurando que aunque ahora está más sensible por su embarazo, "en cualquier otro momento hubiese sentido lo mismo".

"No fue un encuentro más allá, pero me quedo con lo bonito, que hay momentos en los que hace falta un beso, una muestra de cariño... No significa mucho menos que vayamos a reconciliarnos ni nada. Estuvimos para Anabel, él lo ha dicho, y quiso dejar de lado en ese momento lo demás y tuvo ese gesto hacia mí y se lo agradezco porque el cariño que le tengo sigue por mucho que haya pasado" ha expresado, admitiendo que "no quiero darle importancia ni emocionarme" porque prefiere no hacerse "ilusiones" con un posible acercamiento que por el momento no se ha producido.

"Ese gesto fue súper bonito, por su parte además, y me quedo con eso. Lo dejo ahí, que le vaya genial y que sea súper feliz con su familia" ha zanjado, revelando que al margen de su reencuentro "ahora hay algo mucho más importante que es la vida de una persona además tan pequeñita. No ha sido un reencuentro familiar, hemos ido al hospital a darle un abrazo a Anabel que es lo máximo que podríamos hacer en ese momento". Una reaparición en la que Isa se ha pronunciado sobre la mejoría de la hija de Anabel, que después de dos semanas ingresada en la UCI ha pasado por fin a planta ante la evolución que ha tenido en los últimos días. "La evolución es positiva desde el pasado lunes y se mantiene estabilizada. Mientras no haya pasos contrarios, todo es muy positivo y así lo reflejan los especialistas que están tratando a Alma" ha apuntado Antonio Rossi.

Como ha confesado la hija de Isabel Pantoja, para Anabel "al principio fue un shock. Te preguntas muchas cosas. Durante el embarazo no tuvo molestias de nintún tipo más allá de las típicas de un embarazo. Al principio te quedas en shock de '¿por qué a mí?'". "Gracias a Dios ella está tranquila, tenemos muchas esperanzas. Todavía queda que realmente salga del hospital" ha admitido.

"Ella me mantiene informada, pero solo de lo importante. Cuando estás ahí no tienes cabeza para nada más. Ella solo ha pedido respeto para salir con total libertad, por ella y por otros familiares que están allí. Deseando pasar página y que pueda volver a su casa con la bebé" ha añadido, asegurando que no le ha preguntado a su prima si la prensa le ha dado el espacio que pidió en su comunicado.