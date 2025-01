Manu Tenorio en su peor momento: del problema con los okupas al diagnóstico de su enfermedad

Manu Tenorio estuvo en boca de todos tras hacerse pública la polémica que tuvo con los inquiokupas que estaban alojados en una de sus casas... sin embargo, desde hace unas semanas poco hemos sabido sobre ello. Hasta esta semana, que el artista ha vuelto a hablar sobre en qué punto se encuentra.

En este aspecto, el artista ha asegurado que "esto sigue igual" y lo ha calificado de "desconcierto tremendo" sobre todo porque le está generando "un desgaste psicológico tremendo y unas consecuencias psicológicas muy profundas". Por ello, "ahora mismo vamos a tener que entrar en juicio" porque "ya llevamos ya un año y medio sin yo poder recuperar mi hogar familiar".

Por eso, ahora solamente les queda esperar "como tantísimos españoles", algo que para él es "inconcebible" porque "no entiendo cómo este gobierno lo permite".

Además, también ha desvelado que de momento "no" conoce al hijo de su compañera Gisela, de 'Operación Triunfo', aunque "la sigo mucho por las redes y lo que sé es que está muy feliz, que está muy contenta" y que se alegra de que "esté ahora mismo tan feliz y tan contenta junto con su chico".

Por último, ha hablado de su diagnóstico de TDH y ha aclarado que "no es una enfermedad, más que nada es como un trastorno. Como dice un gran psicólogo americano, los que tenemos TDH es como tener un ferrari con frenos de bicicleta. Entonces, el ferrari ya lo tenemos, lo que tenemos que aprender es a pilotarlo".

A pesar de todo "estoy muy contento, sobre todo, de haber tomado conciencia ahora de esta circunstancia" porque "también me ha ayudado mucho a sacar ciertas conclusiones sobre mi vida, mi forma de ser, mi comportamiento, la manera en la que funcionamos".

Su testimonio

Manu Tenorio acudió hace unas smeanas a Fiesta. El cantante, visiblemente afectado por la situación personal que está atravesando, se ha abierto con la presentadora: ''La vida no es lineal, no siempre estamos a tope de revoluciones, hay veces que uno derrapa y estás con las emociones a flor de piel''. Admite que no se siente ''tocado'', pero explica que está frustrado por el problema con los okupas: ''Por el devenir de los tiempos y por como está des funcionando el sistema. Esto no hay por dónde cogerlo'', y continúa: ''Hay un problema subliminal, las circunstancias están de tal manera que muchos propietarios no quieren alquilar la casa a familias maravillosas porque puede pasar lo que me ha pasado a mí''.

Explica que todo está en manos de los jueces y revela que está a espera del juicio, pero continúa mostrando su preocupación: ''Lo peor es eso, que muchas familias no van a tener acceso a un alquiler por el miedo de los propietarios''.

Por su parte, Emma García le ha mostrado su apoyo: ''Esto afecta a tu vida diaria. Es un desgaste que te influye en tu vida porque sientes esa impotencia, lo que pasa que tú lo has sacado públicamente y por eso mucha gente te ha criticado y otros te hemos entendido'', tras sus palabras, el cantante reflexiona: ''Estamos en un sistema en el que parece que es más rentable callarse, comértelo y ser un bienqueda''.