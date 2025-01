Preocupación por la mujer de Ángel Cristo tras agravarse su salud: "Me he arrepentido de animarle a entrar en 'GH DÚO'"

Ana Herminia continúa retirada de la vida pública por sus problemas de salud. La mujer de Ángel Cristo Junior sorprendió a todos tras su salida de 'GH DÚO' al mantenerse completamente alejada del programa. Era su marido Ángel quien explicaba en el plató del reality que la concursante no podía acudir por problemas con su tensión.

Y es que, tal y como Ángel Cristo ha explicado, Ana Herminia entró en la casa de Guadalix con un problema de hipertensión que, en sus propias palabras, se agravó con las situaciones de la casa. La ausencia de Ana Herminia Illas en los platós ha hecho saltar todas las alarmas. Su marido, Ángel Cristo Junior ha acudido al plató de '¡De viernes!' y ha compartido con Bea, Santi y los colaboradores la última hora sobre el estado de salud de su mujer. Para el hijo de Bárbara Rey esta situación está siendo "muy complicada":

"Ana no está bien. Lleva 24 horas con la tensión un poco más estable, su tensión es emocional y son muchos altibajos (...) No es ningún juego el tema de la tensión de Ana y yo mismo me he arrepentido de animarle a ella a entrar en 'GH DÚO'. Yo guardo un buen recuerdo de mi reality, pero yo me arrepiento de animarle a ella, porque le ha afectado muchísimo emocionalmente a su salud (...) Ella no está bien, independientemente de lo que haya pasado en el reality".

Ya el martes, Ángel Cristo relató en el plató de 'GH DÚO' que su mujer debía volver al médico para revisar su tratamiento: "Ella se encuentra mal, y lo principal es la salud. Tanto la suya como la de su hija, que también lo está pasando un poco mal", explicaba, desvelando que su mujer se iba a retirar de los platós temporalmente para centrarse en su recuperación.

Crisis

Ana Herminia fue la última expulsada y tuvo que afrontar a su llegada en el plató su polémica acusación contra Javier. La exconcursante no hizo autocrítica, a pesar de los consejos en directo de su marido Ángel Cristo, y desde entonces no ha vuelto a aparecer en televisión. En una nueva gala de 'GH DÚO: Límite 48 horas', Ángel Cristo desveló el motivo de su ausencia.

"Sigue con la crisis de hipertensión. Tenemos tanto los partes médicos del programa como nuevos de los médicos que han estado viniendo estos días a casa y no le baja. La recomendación ha sido que la vea su cardiólogo porque le va a tener que cambiar toda la medicación porque la que tiene no le está causando efecto", comenzó diciendo. Ángel Cristo revelaba entonces que Ana Herminia ha decidido "apartarse de los medios, del foco mediático" porque "ahora mismo se encuentra mal". "Lo principal es su salud. La salud de ella tanto como la de mi hijastra, su hija, que también está pasando un momento complicado debido a toda esta exposición mediática", alegó. "No está preparada ni para salir a la calle", añadió el hijo de Bárbara Rey