Conmoción en Pasapalabra adiós al favorito tras 59 programas: "Se me ha hecho corto"

Poco a poco, casi sin hacer ruido, Manuel Pascual ha ido dejando huella en Pasapalabra. Tras celebrar su entrada en el club de los centenarios, parece cada vez más consolidado, especialmente tras la despedida de Nacho Mangut. De hecho, Manu sigue sumando rivales. Hay que recordar que comenzó a participar justo en el programa después del bote de Óscar Díaz. Estrenó la nueva etapa junto con Inma y lo hizo de manera impresionante en El Rosco: ¡con un turno de 17 aciertos!

Inma dio el relevo a Vicky del Cerro, que marcó la primera gran etapa de Manu en Pasapalabra. Juntos protagonizaron 52 programas marcados por una gran igualdad. La burgalesa demostró ser una concursante muy completa, con una gran preparación en todas las pruebas. Vicky cedió su testigo a Javi, que pocas tardes después dio el relevo a Aitor. Sólo un día más tarde llegaba el rival que se convertiría en el más duradero de Manu: Nacho Mangut. La llegada del extremeño supuso un gran impacto por su gran experiencia acumulada en Pasapalabra y por ser el primero en la actual etapa del concurso en gozar de una segunda oportunidad, más allá de participar en varios especiales.

Jota Caral / Manuel Riu

Manu y Nacho se enfrentaron en 59 programas, con duelos llenos de suspense marcados por sus estrategias completamente antagónicas a la forma de encarar El Rosco. En este tiempo, se da la paradoja de que el extremeño consiguió un 24 pero nunca el madrileño, que ha estado por dos veces a una del bote y ambas compitiendo contra Vicky.

La sorpresa saltó con la eliminación de Nacho. Y es que Nacho Mangut ha sido, es y será una leyenda de Pasapalabra. La huella de Nacho Mangut como concursante es aún más profunda tras los 59 programas que ha participado en su nueva oportunidad, aunque este camino ha vuelto a llegar a su fin sin conseguir el bote, en una tarde de mala suerte en la Silla Azul. "Se me ha hecho corto", reconocía el extremeño ya tras el programa, tratando de asimilar la eliminación. Nacho afirmaba con sinceridad que se va "con mucha pena por no haber podido aprovechar mejor esta oportunidad". "Lamento si alguien se ha sentido decepcionado, pero yo más no puedo estudiar, creo que he jugado bien, me he sobrepuesto a situaciones complicadas he acertado palabras difíciles y me sabía muchas más, y me ha dado pena no poder demostrarlo", confesaba .

Alberto fue el aspirante capaz de superarle, convirtiéndose en el nuevo rival de Manu, aunque su camino terminó después de diez programas. Dio su relevo a Ángel y éste, a Natalia. Sumando rivales y roscos, superando duelos en la Silla Azul, doctorándose en cada prueba, Manu ya es uno de los concursantes más longevos en la historia de Pasapalabra, ahora con Rosa como gran rival. De hecho, la próxima marca que tiene por delante es la de Rafa Castaño: 197 programas que terminaron en un bote histórico. Es también el final soñado por el madrileño.

¿Qué haría si gana el bote? Roberto Leal le hizo esta pregunta cuando llegó al programa y Manu lo tuvo muy claro. "¿Qué harías si ganases un millón de euros?", le preguntó. Y, con su calma habitual, Manu le respondió enseguida: "Ayudar a mi familia, seguir estudiando y darme algún caprichito si se puede", contestó. "¡Hombre! -le replicó Leal riendo- Con ese dinero yo creo que sí se podría", palabras que aplaudieron tanto los invitados como el público presente en plató.