Primeras palabras de Isa P sobre su separación de Asraf Beno

Fiel a su cita semanal con 'Vamos a ver', y ya completamente recuperada del desmayo que sufrió hace unos días ante las cámaras de Europa Press mientras se encontraba en una ortopedia con su marido Asraf Beno, Isa Pantoja ha reaparecido en el plató del programa de Mediaset y, además de reaccionar al desliz de su cuñado Anuar revelando que espera un niño, ha revelado cómo fue su reencuentro con Kiko Rivera en el hospital cuando ambos viajaron a Gran Canaria para estar al lado de Anabel Pantoja tras el ingreso de urgencia de su hija Alma.

Hace varios días el periodista Pepe del Real contó precisamente en 'VAV' que, lejos de evitarse, los hijos de Isabel Pantoja se dieron un emotivo y sentido abrazo cuando coincidieron en Canarias hace dos semanas. Algo que habría dejado muy tocado al Dj, que estaría reflexionando acerca de la posibilidad de reconciliarse con su hermana. Algo que por el momento no se ha producido, ya que como ha reconocido Isa no han vuelto a hablar desde que se vieron en el hospital: "No le quiero dar más importancia de la que tiene y no quiero abrir un melón. Sí que le vi, se acercó a mí y me pareció un gesto súper bonito, me tocó el corazón" ha confesado, asegurando que aunque ahora está más sensible por su embarazo, "en cualquier otro momento hubiese sentido lo mismo".

"No fue un encuentro más allá, pero me quedo con lo bonito, que hay momentos en los que hace falta un beso, una muestra de cariño... No significa mucho menos que vayamos a reconciliarnos ni nada. Estuvimos para Anabel, él lo ha dicho, y quiso dejar de lado en ese momento lo demás y tuvo ese gesto hacia mí y se lo agradezco porque el cariño que le tengo sigue por mucho que haya pasado" ha expresado, admitiendo que "no quiero darle importancia ni emocionarme" porque prefiere no hacerse "ilusiones" con un posible acercamiento que por el momento no se ha producido.

"Ese gesto fue súper bonito, por su parte además, y me quedo con eso. Lo dejo ahí, que le vaya genial y que sea súper feliz con su familia" ha zanjado, revelando que al margen de su reencuentro "ahora hay algo mucho más importante que es la vida de una persona además tan pequeñita. No ha sido un reencuentro familiar, hemos ido al hospital a darle un abrazo a Anabel que es lo máximo que podríamos hacer en ese momento". Además, Isa ha explicado cómo se encuentra tras el desmayo que sufrió hace unos días, tranquilizando al afirmar que se encuentra muy bien y que no tiene diabetes gestacional como en el primer embarazo: "He tenido algún episodio de taquicardia y ese día me pilló en la calle. Pero no le di importancia, no me alarmo. Estoy bien y puede pasarle a cualquier embarazada". Por último, la hija de Isabel Pantoja ha reaccionado a las declaraciones del hermano de Asraf, Anuar Beno, desvelando que espera un niño. Algo que la peruana ha negado entre risas, afirmando rotunda que su cuñado no conoce el sexo del bebé, y tampoco ellos.

Duras críticas a Isa Pantoja por lo que se ha comido "de antojazo": un alimento "prohibido para las embarazadas" que puede hacer enfermar al bebé / INSTAGRAM

"No lo sabemos ninguno. Solo lo sabe mi amigo Germán porque vamos a hacer un 'gender reveal'. Pero como la situación estaba como ya sabéis me parecía que no era el momento aún de saberlo" ha confesado, reconociendo que su intuición es que espera un niño.

Isa P sigue al frente de sus compromisos profesionales, lo que le obliga a separarse de vez en cuando de su marido Asraf y de su hijo para viajar a Madrid. Pero ella siempre vuelve en cuanto puede a su hogar. Recientemente ha acudido como colaboradora a GH DÚO. Tras su participación, ha vuelto el tren a su casa y ha mostrado "el antojazo" que se ha dado. Un plato de Huevos fritos con patatas y jamón.