Un trabajador de La que se avecina emite un comunicado sobre el adiós de José Luis Gil: "Todos sus compañeros"

Recientemente se ha relacionado a Victoria Federica con el joven Borja Moreno Oriol, pero lo cierto es que todo sigue siendo una incógnita, ya que la nieta de los eméritos no se ha pronunciado al respecto ni ha compartido nada en redes sociales con él.

Hace unos días, Carlota Boza, actriz conocida por su papel en La que se avecina, se dejaba ver ante los medios de comunicación y al comentarle esta posible nueva ilusión de su amiga, bromeaba con que "unas tanto y otras tan poco", ya que ella ahora mismo dice no estar abierta al amor.

Además, se deshacía en halagos hablando de Victoria y aseguraba que "en persona es increíble, es altísima, delgadísima, con una figura espectacular, la ropa le queda divina, normal... Ya quisiera yo que no llego a 1'60".

En cuanto a la imagen que está dando en 'El Desafío', Carlota asegura que es cómo ella había dicho, una chica normal: "Es muy maja y no me lo recuerdes... Sí es muy maja y muy agradable, lo que pasa es que tenéis que conocerla".

También se le preguntaba por su compañero José Luis Gil y aunque "no he hablado con él", sí que explicaba que "la forma que tenemos un poco de verles a raíz de su familia, que sube cosas, pero mientras sigan subiendo y los podamos seguir viendo, implica que todo va bien".

"Todos sus compañeros le queremos mucho y toda España en general", aseguraba la actriz, ya que "es un actor tan querido" y, además, le definía como "una persona muy carismática, tiene una labia divina que no depende de guion, él la tiene ya tal cual, es increíble", declara sobre el actor que ha tenido que decir adiós a la profesión que tanto ama por su enfermedad.

El derrame cerebral que sufrió José Luis Gil hace ya dos años fue un auténtico golpe a nivel nacional. El mítico actor, conocido para el público general por su papel en La Que Se Avecina, se encuentra desde aquel 1 de diciembre recuperándose del ictus y de momento lo poco que hemos podido saber de él ha sido a través de las palabras de sus compañeros y amigos de profesión, pero sobre todo de su hija. El ictus le dejó unas secuelas bastante graves, ya que no se trató de un infarto precisamente leve. Su hija Irene ha querido ahondar un poco más en el estado de salud actual de su padre a través de la revista Pronto, donde ha ofrecido unas declaraciones que entristecen al mundo actoral: "No creo que mi padre pueda volver a la televisión".

La hija de José Luis Gil aclaró que llevan todo este tiempo hablando con los especialistas y, al parecer, "tampoco apunta a que las cosas se arreglen". Cuenta Irene Gil que los médicos no indican que no haya nada que hacer aunque, en su caso, "el paso del tiempo te hace perder las esperanzas". No obstante, aclaró que tiene movilidad y que reconoce a todo el mundo, pero que tiene ciertos problemas para comunicarse con el resto.