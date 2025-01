Alaska se enfrenta a la dura pérdida tras el accidente de Mario Vaquerizo: "Te has ido muy pronto; estoy muy triste, no lo puedo evitar"

"Te has ido muy pronto. Estoy muy triste, no lo puedo evitar. Me da mucha rabia que personas como tú, que solo sabías hacer feliz a toda tu gente, ya no estés aquí", Con este sentido mensaje se despedía Mario vaquerizo de Enrique Bastante, el primer road manager de Nancys Rubias y uno de los grandes amigos tanto del cantante como de su mujer, Alaska.

Y es que no parecen correr buenos tiempos para la pareja de artistas ya que el pasado año, Vaquerizo sufría un grave accidente al caerse del escenario durante una actuación en Extremadura, en el festival Hortealia.

Un accidente que acababa con el cantante en el hospital y que le ha llevado a pasar varios meses alejado de los escenarios a pesar de que poco a poco va retomando sus compromisos profesionales.

Dura pérdida

Alaska y Mario Vaquerizo se han quedado devastados tras la muerte de Enrique Bastante, al que todos llamaban Kike. Guitarrista de grupos como La Frontera o Gabinete Caligari, la pareja estuvo ligada a él personal y profesionalmente ya que, además de ser grandes amigos, han trabajado juntos en no pocas ocasiones.

"Te despedimos con todos los honores pero con mucha tristeza. Dejas mucho amor en este mundo… ¡y qué buena estrella reciben por allá arriba!", ha escrito Alaska en sus redes sociales junto a varias fotos con Enrique Bastante y otros amigos como Jaime Urrutia.