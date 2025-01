Alejandra Rubio sentencia la relación con su suegra Mar Flores, al conocerse los rumores de distanciamiento: "No forma parte de mi círculo"

Alejandra Rubio se estrenaba en la maternidad hace un mes. El pasado 6 de diciembre, la influencer daba la bienvenida al mundo a su primer hijo con Carlo Costanzia a quien decidían poner el el mismo nombre que su progenitor, Carlo.

Un mes intenso en el que si algo llama la atención es el aparente hermetismo que la pareja parece haberse autoimpuesto y es que al menos de la influencer no ha vuelto a saberse nada desde que diera a luz. Las cámaras no han vuelto a acaptar ninguna imagen de la joven desde que naciera su hijo y tan solo se ve a su madre Terelu Campos acudiendo a diario hasta su domicilio para llevarle numerosos tuppers de comida tanto a su hija como a su yerno Carlo.

A pesar del momento tal dulce que está viviendo con Alejandra Rubio tras convertirse en padres por primera vez el pasado mes de diciembre, Carlo Costanzia se ha visto envuelto en una nueva polémica este fin de semana... y ¡atención! porque ha reaccionado.

Tensa relación

Desde que se descubriera que Alejandra Rubio era pareja de Carlo Costanzia, muchho se empezó a especular sobre la posible mala relación entre la modelo y su consuegra, Terelu Campos. Fue la colaboradora de televisión quien no dudó en zanjar cualquier tipo de polémica antes del nacimiento de su nieto alegando que "nunca" ha tenido un problema con Mar. "Yo nunca he tenido ni un más ni un menos con Mar Flores. Nunca jamás, nada (...) No forma parte de mi círculo de amistad. Cada una tenemos una vida. Eso no significa que yo tenga algo en su contra y estoy segurísima que ella no tiene nada en contra de mí", declaraba. Ahora les une lo más especial, su nieto Carlo.

Ahora, esta fría relación parece haberse trasladado a Alejandra Rubio, ya que en los últimos días se ha especulado sobre si entre ambas existe cierto distanciemineto ya que la madre de Carlo Costanzia se haabría acercado a ver a su nieto aprovechando que la joven estaba de colaboradora en Vamos a ver.