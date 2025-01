Carlo Costanzia se pronuncia tras salir a la luz su agresión: "Es algo bastante grave"

Alejandra Rubio se estrenaba en la maternidad hace un mes. El pasado 6 de diciembre, la influencer daba la bienvenida al mundo a su primer hijo con Carlo Costanzia a quien decidían poner el el mismo nombre que su progenitor, Carlo.

Un mes intenso en el que si algo llama la atención es el aparente hermetismo que la pareja parece haberse autoimpuesto y es que al menos de la influencer no ha vuelto a saberse nada desde que diera a luz. Las cámaras no han vuelto a acaptar ninguna imagen de la joven desde que naciera su hijo y tan solo se ve a su madre Terelu Campos acudiendo a diario hasta su domicilio para llevarle numerosos tuppers de comida tanto a su hija como a su yerno Carlo.

A pesar del momento tal dulce que está viviendo con Alejandra Rubio tras convertirse en padres por primera vez el pasado mes de diciembre, Carlo Costanzia se ha visto envuelto en una nueva polémica este fin de semana... y ¡atención! porque ha reaccionado.

Posible agresión

El programa 'Fiesta' llevaba este sábado a su plató a un paparazzi que aseguraba hacer sido agredido por Carlo Costanzia tras arrojarle unos huevos por su ventana cuando Alejandra Rubio no estaba en casa.

Una información que la hija de Terelu Campos negaba tajantemente a través de Marisa Martínez Blázquez asegurando que Carlo el pasado jueves no estaba en casa cuando sucedieron los hechos... algo que llama especialmente la atención porque ese mismo día Mar Flores visitó a su nieto en el hogar de la pareja.

En este contexto, el modelo ha reaparecido este domingo ante las cámaras y, con tono serio y enfadado, ha hablado de esta denuncia pública de agresión a un paparazzi: "Acusar a una persona de una supuesta agresión es algo bastante grave, más en mi situación, más sin haber denuncia, más sin pruebas, os pediría que aclararais bien las cosas".

Consciente de que hay que "dar contenido a los programas y que nos hemos tenido la mejor relación desde nuestro principio", el modelo ve la acusación "un poco kafkiano y fuera del mundo".

Además, el actor ha dejado claro que él no ha agredido a ningún fotógrafo con huevos o comida: "Nadie ha tirado huevos, comida no tiro y si tengo algún problema sabéis que os lo digo" y ha advertido que va a tomar medidas legales: "Por desgracia tendré que tomar medidas necesarias para que no salgan estas cosas porque una agresión es una cosa bastante grave y más en mi situación".